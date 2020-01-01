Умный экран: Обзор Yoga Smart Tab с Google Assistant

Yoga Smart Tab с Google Assistant — это вроде обычный Android-планшет. Но если изучить его получше — оказывается, что это умный дисплей с отличной автономностью, хорошими динамиками и интеграцией с Google Assistant. Также у него есть встроенный детский режим.

Характеристики

Операционная система Android 9.0 с коробки (обновляется до Android 10)

ЦПУ Qualcomm Snapdragon 439

Память: 4 ГБ LPDDR3 и 64 ГБ внутренней

Экран: 10,1 дюймовый IPS разрешением 1920 на 1080 пикселей

Модули: WiFi 802.11 a / b / g / n / ac, 1×1, двухдиапазонный (2,4 ГГц и 5 ГГц), Bluetooth 4.2

Порты: USB Type-C 2.0, mini-jack 3,5 мм комбинированный, слот для карты microSD и слот для карт Nano-SIM.

Камера: Передняя 5-мегапиксельная, с фиксированным фокусом и широким углом обзора 86 градусов, основная камера: 8-мегапиксельная, с автофокусом.

Аудио 2 x 2 Вт Hi-Fi с диафрагмой JBL и Dolby Atoms, три микрофона.

Срок службы батареи: 7 часов

Дизайн

Обзор Yoga Smart Tab с Google Assistant

Yoga Smart Tab не похож на обычные планшеты. Он демонстрирует продуманный дизайн, одновременно сложный и практичный.

Читай также: Новое Lenovo: Компания обновила логотип Планшет Yoga Smart Tab создан, чтобы смотреться как дома на кухонном столе, так и в ваших руках. Он обеспечивает удобный захват планшета в портретном режиме и служит для создания прочной основы в альбомной ориентации, когда стоит на тумбочке или находится в руках. Планшет Yoga Smart Tab создан, чтобы смотреться как дома на кухонном столе, так и в ваших руках. Он обеспечивает удобный захват планшета в портретном режиме и служит для создания прочной основы в альбомной ориентации, когда стоит на тумбочке или находится в руках.

Хотя планшет можно использовать в любой ориентации, его дизайн лучше всего подходит для ландшафтного режима.

Обзор Yoga Smart Tab с Google Assistant

Порт для зарядки USB-C находится на левой стороне, а кнопка питания, качелька регулировки громкости и разъем для наушников - справа.

Обзор Yoga Smart Tab с Google Assistant

Пара динамиков JBL мощностью 2 Вт размещена по обе стороны от закругленного основания.

Задняя часть планшета изготовлена из алюминия с мягким акриловым покрытием и логотипом Lenovo Yoga посередине. Основание и прикрепленная к нему подставка окрашены в серый цвет бронзы. Есть небольшое отверстие, через которое выглядывают камера и кнопка спуска.

Обзор Yoga Smart Tab с Google Assistant

На передней панели размещен 10,1-дюймовый ЖК-дисплей с короткими рамками. Разрешение дисплея составляет 1920 на 1080, плотность 218 пикселей на дюйм. Цвета довольно насыщенные, и он достаточно яркий, чтобы использовать его под прямыми солнечными лучами.

Программы Yoga Smart Tab поставляется с Android 9.0 Pie и Lenovo Launcher. По большей части Lenovo мало что делает для изменения общего внешнего вида стандартного Android, предпочитая вместо этого добавить несколько полезных функций, которые можно легко отключить в меню настроек. Обзор Yoga Smart Tab с Google Assistant Читай также: Самый гибкий и самый легкий: Lenovo выпустила новую серию ноутбуков Smart Assistant позволяет легко получить доступ к часто используемым функциям, таким как снимки экрана и режим «Не беспокоить». Вы можете активировать и настроить эту функцию, проведя пальцем от правого края дисплея. Smart Assistant позволяет легко получить доступ к часто используемым функциям, таким как снимки экрана и режим «Не беспокоить». Вы можете активировать и настроить эту функцию, проведя пальцем от правого края дисплея. В дополнение к функциям Lenovo, Yoga Smart Tab также имеет встроенный режим Google Ambient. Когда он включен, Google Ambient Mode по сути превращает планшет в умный дисплей. Вы можете настроить автоматическое включение функции, когда подставка открыта и планшет заряжается, или оставить ее выключенной. Обзор Yoga Smart Tab с Google Assistant Дополнительно установлен Детский режим, который можно настроить под конкретного ребенка, выбрав возраст. В этом режиме есть много развлечений - от развивающих игр до мультфильмов. Обзор Yoga Smart Tab с Google Assistant Планшет в работе

Планшет оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 439 с 4 ГБ оперативной памяти. На борту есть 64 ГБ памяти eMMC, из которых 50 ГБ доступны из пользователю. Вы можете добавить до 256 ГБ внешнего хранилища через слот microSD, который спрятан за подставкой.

Читай также: Тонкий и шустрый: Обзор ультрабука ThinkBook 13s Вкладка Yoga Smart Tab быстро реагирует на основные задачи, такие как просмотр потокового видео и просмотр веб-страниц. Мы использовали его с более чем полдюжиной приложений, открытых одновременно без каких-либо сбоев. Вкладка Yoga Smart Tab быстро реагирует на основные задачи, такие как просмотр потокового видео и просмотр веб-страниц. Мы использовали его с более чем полдюжиной приложений, открытых одновременно без каких-либо сбоев.

Поиграть в тот же PUBG: Mobile у вас выйдет, но если загрузите минимальные настройки. В Asphalt 9 тоже можно играть, и, опять-таки, не на "максималках".

Результаты тестов не впечатляют, но это и не игровой планшет.

Lenovo утверждает, что батарея планшета емкостью 7000 мАч может обеспечить до 10 часов воспроизведения видео. В нашем кратком тесте, в котором мы транслируем HD-видео через Wi-Fi на полной яркости, нам удалось получить чуть более семи часов. Однако немного уменьшите яркость, и вы сможете получить заявленные Lenovo 10 часов.

Звук

Обзор Yoga Smart Tab с Google Assistant

Yoga Smart Tab оснащен парой динамиков JBL мощностью 2 Вт, которые обеспечивают впечатляющий звук. Максимальная громкость составляет 102 дБ, а динамики обеспечивают захватывающую звуковую сцену, которая может легко заполнить комнату. Тембр идеален, с хорошо выраженными средними частотами и мощным басом для планшета.

Читай также: Lenovo выпустила первый ноутбук с поддержкой 5G На борту также есть три микрофона с функцией распознавания голоса в дальней зоне. Мы протестировали микрофоны на расстоянии трех и шести футов со всех сторон, и планшету удалось уловить все наши запросы, даже при воспроизведении звука на большой громкости. На борту также есть три микрофона с функцией распознавания голоса в дальней зоне. Мы протестировали микрофоны на расстоянии трех и шести футов со всех сторон, и планшету удалось уловить все наши запросы, даже при воспроизведении звука на большой громкости.

Что касается камер, то на задней панели есть 5-мегапиксельная матрица, а на передней - 8-мегапиксельная. При хорошем освещении 5-мегапиксельная камера отлично подходит для сканирования фотографий или быстрой съемки.

Фронтальная камера хорошо работает для видеозвонков при хорошем освещении, но при слабом освещении вы заметите много шума. Камеру также можно использовать для разблокировки планшета, и она работает на удивление хорошо.

Однако настройка разблокировки по лицу - непростая задача. Поскольку камера расположена на левой стороне планшета в ландшафтном режиме, сложно правильно кадрировать лицо в окне настройки. После настройки в портретном режиме разблокировка по лицу не работает в альбомной ориентации. Если вы не храните на планшете какую-либо важную информацию, вам лучше настроить надежное местоположение в Google Smart Lock.

Выводы

Обзор Yoga Smart Tab с Google Assistant

Если вы ищете планшет, чтобы поработать или поиграть в игры, Lenovo Yoga Smart Tab вам не нужен. Но если вы ищете планшет для просмотра фильмов и потоковой передачи музыки, и вам нравится использовать Google Assistant, Smart Tab станет намного более привлекательным, с большей функциональностью, чем вы получите от отдельного интеллектуального дисплея.