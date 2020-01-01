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Samsung готовит новый складной смартфон

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Компания зарегистрировала торговую марку Samsung Galaxy Z Roll.
Заявка на торговую марку
Заявка на торговую марку
letsgodigital.org

Samsung уже является ведущим брендом смартфонов, когда дело доходит до складных смартфонов, и теперь южнокорейский гигант работает над другим форм-фактором, чтобы выпустить устройство с выдвижным дисплеем.

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В преддверии SID 2021 компания Samsung Display представила OLED-экраны для устройств S-Foldable, Slidable и Rollable. Однако дисплеи были представлены Samsung Display, а не подразделением Electronics.

Теперь Samsung Electronics зарегистрировала товарный знак в Ведомстве интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) на имя Samsung Galaxy Z Roll, сообщает LetsGoDigital. Как видно из названия, это первый раздвижной смартфон компании.

Южнокорейский гигант использует нетрадиционные форм-факторы для своей серии Galaxy Z и продолжает делать то же самое с выдвижным дисплеем. Он продолжает тенденцию Samsung к использованию простых названий устройств, таких как Galaxy Z Fold для складных смартфонов и Galaxy Z Flip для раскладушек.

В настоящее время мало что известно о грядущем смартфоне Galaxy Z Roll от Samsung. Тем не менее, мы могли услышать больше об устройстве в августе, когда компания, как ожидается, выпустит смартфоны Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3.

LG также работала над съемным смартфоном под названием LG Rollable, который компания продемонстрировала в прошлом году. Тем не менее, устройство было прекращено, учитывая, что LG выходит из бизнеса смартфонов.

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Теги: Samsung, смартфон
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