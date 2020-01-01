Илон Маск объяснил взрыв ракеты SN10 и готовит к запуску SN11

Прошло меньше недели с момента приземления (и последующего взрыва) грандиозной ракеты SpaceX Starship SN10, и компания уже готовится к еще одному испытательному полету.

Последнее воплощение Starship, прототип SN11, выкатили на свой испытательный стенд в понедельник (8 марта) на испытательном полигоне SpaceX недалеко от деревни Бока-Чика в Южном Техасе перед предстоящим запуском. Ожидается, что в ближайшее время SpaceX запустит четвертый высотный полет звездолета.

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Видео с туристического сайта Spadre.com и других наблюдателей Starship показало, как возвышающуюся ракету SN11 (ее название сокращенно от Серийного Номера 11) вывозят на стартовую площадку и помещают на ее испытательный стенд с помощью огромного крана. Ракета имеет высоту около 50 метров и приводится в движение тремя ракетными двигателями

Starship SN11 - последний из семейства огромных прототипов ракет, построенных SpaceX для тестирования систем, необходимых для его массивных ракет Starship и Super Heavy, ядра новой полностью многоразовой пусковой системы, которую компания надеется использовать для полетов на Луну, Марс и другие планеты.

3 марта SpaceX запустила свой корабль Starship SN10 на высоту 10 километров и сумела приземлиться, хотя ракета взорвалась вскоре после приземления. Эта миссия последовала за двумя более ранними полетами Starships SN9 и SN8, соответственно, которым также удалось взлететь на заданные высоты, но не удалось приземлиться. И SN8, и SN9 взорвались массивными огненными шарами во время попытки приземления.

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Илон Маск объяснил взрыв проблемами с посадкой.

“Двигатель SN10 имел низкую тягу, вероятно, из-за частичного попадания гелия из топливного бака. Удар на скорости 10 м/с привёл к поломке опор и разрушению части «юбки». При подготовке к запуску SN11 реализуются множественные исправления“, - написал Маск в Twitter.

SpaceX вносила постепенные изменения и обновления в свой дизайн Starship после каждого испытательного полета, поскольку он работает над совершенствованием новой системы запуска. Компания заявила, что каждый Starship сможет доставить до 100 тонн на низкую околоземную орбиту.

NASA выбрало звездолет SpaceX в качестве одного из трех кандидатов, которые потенциально могут высадить астронавтов и оборудование на Луну в рамках программы агентства Artemis. Японский миллиардер Юсаку Маэдзава уже забронировал полет вокруг Луны на космическом корабле SpaceX для себя и восьми других пассажиров. На прошлой неделе Маэдзава объявил об открытом конкурсе на получение этих восьми мест для своей миссии “dearMoon“.