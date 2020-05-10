Илон Маск рассказал, когда начнет чипировать людей

Уже через 5-10 лет чипы будут вживлять в мозг.

Илон Маск, генеральный директор Tesla и SpaceX, основал Neuralink - компанию, разрабатывающую интерфейс “мозг-машина“, который может однажды восстановить зрение, функциональность конечностей и потерю памяти с помощью имплантации мозгового чипа. Во время интервью подкаста с Джо Роганом он поделился некоторыми подробностями о Neuralink. По словам Маска, Neuralink может добавить третий уровень цифрового суперинтеллекта в человеческий мозг. Их конечная цель - соединить людей с искусственным интеллектом (ИИ).

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“В какой-то степени мы уже киборг“, - сказал Маск Рогану. “У вас есть телефон, ноутбуки и устройства. Я имею в виду сегодня, если вы не берете с собой свой телефон, это похоже на синдром отсутствия конечностей. Мы уже частично киборги“.

С 2016 года компания разрабатывает ультратонкие электроды, которые вставляются в мозг для стимуляции нейронов, нервных клеток. В настоящее время Neuralink фокусируется на парализованных пациентах с квадриплегией из-за травмы спинного мозга. Во время недавнего подкаста Роган спросил, как Neuralink будет имплантирован в человеческий мозг. Маск ответил:

“Мы бы в основном вынули кусок вашего мозга и поместили туда устройство Neuralink ... Вы очень осторожно вставляете электродные нити в мозг, а затем сшиваете его. Он будет взаимодействовать с любым участком мозга и может восстановить зрение и функциональность конечностей“.

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Маск поделился, что просверленное отверстие будет около одного дюйма в диаметре, “… зашиваем его, и вы даже не узнаете, что это было“.

Согласно презентации в 2019 году, компания планирует вживить четыре своих чипа N1 в кору головного мозга. Один чип от соматической сенсорной коры и три чипа от моторных зон. Эти чипы имеют очень маленькие нити, тонкие, как человеческие волосы, которые будут пронизаны в мозг с лазерной точностью, где они могут стимулировать нейроны. Микросхемы также будут подключены к индуктивной катушке, которая подключается к батарее за одним ухом для питания системы. Окончательная версия устройства Neuralink будет доступна по беспроводной связи через соединение Bluetooth. Предоставление пользователю возможности управлять своим мобильным телефоном или любой компьютерной системой, включая протезы.

Чип вживят в мозг tesmanian.com

В прошлом году чип был успешно имплантирован и протестирован на обезьяне и мышах. Работа с обезьянами была проведена совместно с Калифорнийским университетом: “Результаты были очень положительными“. В 2019 году он объяснил, что в мозге есть две системы: первый слой - лимбическая система, которая управляет импульсами. Второй уровень - это система коры головного мозга, которая пытается контролировать лимбическую систему, выступая в качестве уровня интеллекта. Третий слой может быть Neuralink, сидящий поверх этих двух слоев для совместной работы. “Возможно, может существовать третичный слой, в котором лежит цифровой суперинтеллект. Он будет гораздо более интеллектуальным, чем кора, но все же будет мирно и без проблем сосуществовать с корой и лимбической системой“, - заявил он.

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Маск сказал, что Neuralink потенциально может дать людям возможность общаться без слов в один прекрасный день, и предсказал, когда это может произойти: “Если развитие продолжит ускоряться… тогда, возможно… 5–10 лет. Это лучший сценарий… 10 лет, больше нравится“.

Маск утверждает, что устройство Neuralink потенциально восстановит зрение “даже если вы потеряли зрительный нерв“ и вернет слух глухим людям. “Если у вас тяжелая эпилепсия, она может обнаружить ее в режиме реального времени и остановить ее возникновение. […] Существует целый список травм - например, если у человека инсульт, его также можно исправить, если вы потеряете мышечный контроль“. Добавим, что если у вас есть болезнь Альцгеймера, Neuralink сможет помочь вам с восстановлением памяти.

“Это может, в принципе, исправить все, что не так с мозгом“.

“Нам еще предстоит много работы“, - сказал он. “Мы еще не тестируем людей, но я думаю, что это не будет слишком долго. Возможно, мы сможем внедрить Neuralink менее чем за год человеку“.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые смогли поддержать жизнь в мозге без тела.