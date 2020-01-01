Прототип космического корабля SN10 от SpaceX взорвался после посадки

Несмотря на взрыв, Илон Маск считает полет успешным.

Космический корабль Starship SN10 успешно приземлился после высотного испытательного полета, что стало важной вехой для компании и ее марсианских амбиций с экипажем. Но машина не смогла удержаться и взорвалась примерно через восемь минут после приземления .

Большой SN10 из нержавеющей стали (сокращенно от «Серийный номер 10»), запущенный с площадки SpaceX в Южном Техасе 4 марта в 01:15 по Киеву, поднялся в небо на 10 километров и затем вернулся на Землю. Плавное приземление произошло через 6 минут 20 секунд после старта.

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Это был третий испытательный полет на большой высоте для корабля Starship, но первое успешное приземление. Два непосредственных предшественника SN10 - SN8 и SN9 - хорошо летали во время своих запусков 9 декабря 2020 года и 2 февраля этого года соответственно. Но оба сильно ударились о землю и разлетелись на части.

Но на этом история не закончилась. Пламя было видно возле базы SN10 вскоре после приземления, и это было признаком неполадок: корабль взорвался на посадочной площадке около 01:30 по Киеву, поднявшись и снова рухнув огромным огненным шаром.

SpaceX разрабатывает Starship, чтобы доставлять людей и полезные грузы на Луну, Марс и другие отдаленные места, а также выполнять любые другие миссии, которые требуются компании. Действительно, SpaceX планирует в конечном итоге отказаться от другого летного оборудования - ракет Falcon 9 и Falcon Heavy, а также грузовых капсул и капсул экипажа Dragon - и позволить Starship взять на себя всю нагрузку, сказал основатель и генеральный директор компании Илон Маск.

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В ближайшие недели и месяцы мы увидим еще много испытательных полетов, поскольку SpaceX уже строит несколько преемников SN10, а также первый прототип Super Heavy. Маск сказал, что компания стремится вывести на орбиту прототип Starship в этом году, и он ожидает, что последняя система космических полетов будет регулярно отправлять людей к 2023 году .

У SpaceX уже есть оперативный полет Starship, который должен быть запущен в этом году - миссия dearMoon, заказанная японским миллиардером Юсаку Маэдзава. Маэдзава ищет членов экипажа, которые присоединятся к нему в этом шестидневном путешествии вокруг Луны.