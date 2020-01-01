Японский миллиардер ищет партнеров для полета на Луну

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава ищет восемь членов экипажа для полета на ракете SpaceX.

Маэдзава, скандальный предприниматель, который ранее проводил “конкурс подружек“ для ныне несуществующей космической миссии, объявил во вторник (2 марта), что его проект, нацелен на запуск “первой гражданской миссии на Луну“ и теперь он ищет восемь членов экипажа, которые полетят на Луну, вокруг Луны и обратно на космическом корабле SpaceX Starship.

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О проекте было объявлено в 2018 году с первоначальным намерением отправить на Луну группу художников. В этом последнем выпуске Маэдзава призывает кандидатов составить команду из восьми человек со всего мира для недельного лунного путешествия.

Для получения дополнительной информации о проекте и требованиях к кандидату посетите сайт dearMoon.

В видео, объявляющем об этом призыве для гражданских астронавтов, в котором звучит тяжелая рок-музыка и кадры взлета космического корабля SpaceX, основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск выразил свою поддержку миссии, заявив: “Я думаю, что мы действительно изменим ситуацию“.

“Я приглашаю вас присоединиться ко мне в этой миссии. Восемь из вас со всего мира“, - сказал Маэдзава в видео. “Миссия состоится через два года, в 2023 году. Я хочу, чтобы к нам присоединились люди из самых разных слоев общества“.

Для тех, кто хотел бы подать заявку на место одного из этих восьми членов экипажа, Маэдзава не уточнил, какая квалификация необходима для отбора. Они позволяют людям предварительно зарегистрироваться для участия в конкурсе до 15 марта. После этого на веб-сайте указано, что “каждый, кто предварительно зарегистрируется, получит электронное письмо о процессе отбора“.

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За предварительной регистрацией последуют первоначальный осмотр (который состоится до 21 марта), онлайн-интервью, а также заключительное собеседование и медицинский осмотр, которые, как сообщается на веб-сайте, состоятся к концу мая этого года.

Этот призыв к членам экипажа прозвучал по мере того, как другие гражданские космические миссии также привлекают внимание и соискателей. Например, люди со всего мира подали заявки на участие в Inspiration4, конкурсе на выполнение гражданской миссии в космосе, при этом собирая деньги для Детской исследовательской больницы Св. Иуды.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск рассказал о планах на Луну.