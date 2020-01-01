SpaceX второй раз запускает прототип звездолета SN10

Испытание было проведено примерно через день после того, как SpaceX заменила один из трех двигателей SN10.

26 февраля в 00:57 по Киеву Starship SN10 зажег свои три двигателя Raptor на несколько секунд в ходе испытания “статическим огнем“ на площадке SpaceX в Южном Техасе, недалеко от деревни Бока-Чика на побережье Мексиканского залива.

Первый статический запуск SN10, произошедший во вторник (23 февраля), по-видимому, выявил проблему с одним из Raptors. SpaceX быстро заменила двигатель и подготовила SN10 к еще одному статическому возгоранию, обычному предполетному контролю для ракет компании.

Если сегодня все пойдет хорошо, SN10 (Серийный номер 10) сможет начать работу очень скоро, возможно, в ближайшие несколько дней. Корабль пролетит около 10 километров в небе над Южным Техасом, это будет высотная прогулка, аналогичная той, которую совершили прототипы с тремя двигателями SN8 и SN9 9 декабря и 2 февраля соответственно.

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Эти два полета прошли хорошо до самого конца. И SN8, и SN9 попали в целевые зоны приземления, но не выдержали приземления, взорвавшись массивными огненными шарами.

SpaceX разрабатывает Starship, чтобы доставлять людей и грузы на Луну, Марс и дальше. Система состоит из двух полностью повторно используемых элементов: космического корабля высотой 50 метров под названием Starship и огромной ракеты, известной как Super Heavy.

Последний Starship будет иметь шесть Raptor, а Super Heavy будет оснащаться примерно 30 двигателями, сказал основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX запустила вторую ракету шестой раз подряд.