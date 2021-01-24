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SpaceX запустил рекордное количество спутников на одной ракете

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Falcon 9 вывела на орбиту 143 спутника.
Запуск Falcon 9
Запуск Falcon 9
SpaceX

SpaceX в воскресенье запустила свою ракету Falcon 9 с рекордным количеством спутников на борту.

Ракета успешно стартовала с мыса Канаверал, Флорида, в 17:00 по Киеву, через 24 часа после первоначально запланированного старта, который отложили из-за плохой погоды.

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Энди Тран, руководитель производства SpaceX, сказал на видео запуска, что Falcon 9 несет 133 коммерческих и правительственных "космических спутника", а также 10 спутников SpaceX.

"Это наибольшее количество космических аппаратов, когда-либо использовавшихся для выполнения одной миссии", - сказал Тран.

Через несколько минут после взлета главный ускоритель Falcon 9, который вывел ракету к краю космоса, отделился от остальной части корабля и вернулся обратно на Землю контролируемым падением.

Он сел в Атлантическом океане на беспилотный корабль "Конечно, я все еще люблю тебя", что стало пятым успешным развертыванием и повторным захватом ракеты-носителя.

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В серии твитов SpaceX сообщила, что все 143 спутника были успешно развернуты.

SpaceX стремится отправить в космос тысячи небольших спутников, чтобы сформировать глобальную широкополосную систему под названием Starlink.

Ученые выразили обеспокоенность по поводу количества объектов, засоряющих космос вокруг Земли. SpaceX заявляет, что их спутники рассчитаны на то, чтобы сгореть в атмосфере в течение нескольких лет.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX запустила вторую ракету шестой раз подряд.

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Теги: SpaceX, Starlink, рекорд, спутники
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