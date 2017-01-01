SpaceX неудачно провела испытания аппарата Starhopper

На площадке загорелся метан.

Компания SpaceX провела огневые испытания аппарата Starhopper, созданного для отработки технологий для будущей сверхтяжелой ракеты Starship and Super Heavy. Во время второго тестового прожига двигателя Raptor произошло обширное возгорание метана вне сопла двигателя, после чего испытания приостановили. Трансляция проходила на YouTube-канале Everyday Astronaut.

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Starhopper — это уменьшенный прототип второй ступени ракеты Starship and Super Heavy. Его конструкция не полностью аналогична второй ступени: диаметр, как и у нее, составляет 9 метров, а высота намного меньше. Кроме того, у Starhopper верхняя часть корпуса имеет не заостренную форму. Различия касаются и двигателей — у Starhopper он всего один, тогда как у второй ступени ракеты их будет шесть, из которых одна половина будет оптимизирована для работы в атмосфере, а вторая адаптирована для работы в безвоздушном пространстве.

Этот прототип предназначен прежде всего для проверки работы оборудования и алгоритмов, необходимых для посадки второй ступени. Ранее SpaceX использовала аналогичный прототип Grasshopper для отработки посадки первой ступени ракеты Falcon 9. Во время тестовых полетов прототип медленно взлетал на высоту в несколько десятков или сотен метров, а затем приземлялся на стартовую площадку. Первые полеты Starhopper будут аналогичными: аппарат взлетит на высоту 20 метров, сместится в бок, а затем вернется на место старта.

Перед первым полетом инженеры SpaceX планировали провести серию статических испытаний с включениями двигателя, но без взлета. Первый тестовый прожиг 17 июля 2019 года прошел нормально, однако во время второго, произошедшего через пять минут, при запуске двигателя произошло обширное возгорание за пределами его сопла. Вероятно, из-за поломки системы подачи топлива в двигатель произошла утечка и большой объем высвободившегося метана загорелся. Пока компания не раскрывает подробности случившегося, а также то, повлияет ли это на график последующих испытаний.

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Starship and Super Heavy — это перспективная сверхтяжелая ракета, разрабатываемая SpaceX для замены текущего семейства ракет Falcon. Ракета будет способна доставлять на низкую околоземную орбиту груз массой до 150 тонн в полностью многоразовой конфигурации, подразумевающей возврат обеих ступеней на Землю. При одноразовом использовании ракета будет способна выводить почти вдвое более тяжелый груз, однако компания не планирует использовать ее в таком режиме. Кроме того, для доставки тяжелых грузов за пределы околоземной орбиты во второй ступени будет предусмотрена возможность дозаправки на орбите с помощью ступени-танкера, выводимой отдельно.

Кроме Starhopper SpaceX создает еще два прототипа второй ступени, которые уже будут конструкционно близкими к финальной версии. Они будут оборудованы шестью двигателями и теплозащитой, а также будут иметь полноразмерный корпус с заостренной обтекаемой формой. Первый из этих прототипов должен совершить первый полет до конца 2019 года. Во время него аппарат поднимется на высоту 20 километров и приземлится на стартовую площадку.

Напомним, ранее SpaceX показали полное видео крушения первой ступени ракеты Falcon 9.