Илон Маск раскритиковал NASA за одноразовость

Ракету SLS, которая должна полететь на Луну, поругал глава SpaceX.

Сверхтяжелая ракета-носитель SLS, которую NASA готовит для полета на Луну, является трагедией. Так ее назвал Илон Маск, подчеркнув, что главный недостаток ракеты - одноразовость.

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”Фундаментальная проблема SLS в том, что она не многоразовая. Это означает, что ракета стоимостью миллиард долларов уничтожается при каждом пуске. Стопроцентная трагедия”, - написал Илон Маск в Twitter.

Напомним, Falcon Heavy, сверхтяжелая ракета, которую разрабатывают в SpaceX, имеет многоразовые блоки, что позволяет их использовать по нескольку раз, удешевляя полет.

Испытания SLS до сих пор не завершены. Сначала в NASA должны были запустить ее три года назад, а теперь запуск запланирован на 2021 год.

Напомним, ранее сообщалось, что были названы цели первых 10 запусков новой сверхтяжелой ракеты NASA.