Илон Маск назвал себя финансово неликвидным

Все из-за скандала с подводной лодкой.

Илон Маск уверяет, что свободных денег у него нет hightech.plus

Обернувшееся пиар-кошмаром высказывание в Twitter продолжает преследовать Илона: оскорбленный британский дайвер требует возмещения в суде, а миллиардер уверяет, что у него нет возможности быстро обернуть в деньги свои богатства — в основном это акции его же компаний.

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Адвокаты Илона Маска готовятся к иску о защите репутации — от высказываний миллиардера. Иск подал британский дайвер-спасатель Вернон Ансворт, которого Илон назвал «педофилом» (pedo guy) после того, как Вернон раскритиковал его идею миниатюрной подводной лодки. Было это во время впечатляющей операции по спасению группы тайских мальчиков, которые оказались изолированы в пещере из-за подъема уровня воды.

SpaceX в рекордные сроки создала мини-подлодку, но она все равно была слишком неповоротлива, чтобы достичь пещеры. Ансворт назвал это очередным пиар-трюком Маска — и тут Илон не выдержал.

Твит миллиардера позже был удален, но широко обсуждался в СМИ. Илон принес британскому спасателю извинения.

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Слушания назначены на 3 декабря, а иск был подан в понедельник. Bloomberg отмечает интересную ремарку представителя Ансворта: он упоминает о показаниях Маска под присягой, когда он назвал себя «финансово неликвидным». Притом, что его состояние оценивается в $23,6 млрд, и он занимает 38 место в мировом рейтинге толстосумов. В материале Boomberg речь идет о том, что финансовые обязательства в случае проигрыша могут лечь на страховую компанию Маска — AIG. О какой сумме идет речь, пока неясно.

Business Insider полагает, что Маск действительно может назвать свои богатства «ограниченными» — но лишь в сравнении с другими миллиардерами. Большая часть его состояния — это доля в SpaceX (примерно $14,6 млрд) и акции Tesla на сумму около $8,8 млрд. При этом Tesla — публичная компания, и часть акций Илон вполне мог бы продать на бирже.

Адвокат Маска Алекс Спиро заявил BI, что не все так просто: Илон и не хочет, и не может этого сделать. «Господин Маск прояснил, что большая часть его состояния связана с его компаниями… Безусловно, адвокаты господина Ансворта сконцентрированы именно на этом, ведь весь иск не что иное, как попытка заработать».

Слушания по этому делу (Unsworth v. Musk, 18-cv-08048) пройдут в Районном суде центральной Калифорнии в Лос-Анджелесе.

Напомним, ранее Маск просил закрыть дело по иску оскорбленного им спасателя.