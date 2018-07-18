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Вина только на мне: Илон Маск извинился перед дайвером

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Маск признал вину под давлением акционеров.
Илон Маск извинился перед дайвером
Илон Маск извинился перед дайвером

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск публично принес извинения британскому спелеологу Вернону Ансворту за то, что назвал его педофилом.

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Напомним, Ансворт заявил, что Маск может "засунуть свою субмарину туда, где будет больно", в ответ на это глава Tesla и сделал такое оскорбительное заявление, после чего рыночная стоимость Tesla снизилась на 2 млрд долларов.

"Я сделал это заявление в гневе после того, как мистер Ансворт озвучил неправду и предложил мне совершить сексуальный акт с субмариной. Тем не менее, его действия относительно меня не оправдывают мои действия относительно его, поэтому я приношу свои извинения мистеру Ансворту и компаниям, которые я возглавляю. Вина лежит только на мне", - написал Маск в Твиттере.

 

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Теги: Илон Маск, дайвер, Таиланд
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  18.07.2018, 15:54
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гость
за базаром следить надо, 2 лярда не только его личные, но и акционеров! Они способны за убытки макса напялить на его "минисубмарину"...
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