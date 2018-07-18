Вина только на мне: Илон Маск извинился перед дайвером

Маск признал вину под давлением акционеров.

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск публично принес извинения британскому спелеологу Вернону Ансворту за то, что назвал его педофилом.

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Напомним, Ансворт заявил, что Маск может "засунуть свою субмарину туда, где будет больно", в ответ на это глава Tesla и сделал такое оскорбительное заявление, после чего рыночная стоимость Tesla снизилась на 2 млрд долларов.

"Я сделал это заявление в гневе после того, как мистер Ансворт озвучил неправду и предложил мне совершить сексуальный акт с субмариной. Тем не менее, его действия относительно меня не оправдывают мои действия относительно его, поэтому я приношу свои извинения мистеру Ансворту и компаниям, которые я возглавляю. Вина лежит только на мне", - написал Маск в Твиттере.