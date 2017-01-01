Маск просит закрыть дело по иску оскорбленного им спасателя

Адвокаты хотят ограничиться компенсацией.

Несмотря на усилия адвокатов Илона Маска (Elon Musk, на фото ниже) свести на нет иск дайвера Верна Ансворта (Vernon Unsworth), участника успешной операции по спасению детей из подводной пещеры в Таиланде, рассмотрение дела продолжается.

Оскорблённый безосновательным обвинением в педофилии, Ансворт подал в сентябре иск к Маску с требованием компенсации морального ущерба в размере $75 000.

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Для Илона Маска это небольшая сумма, гораздо важнее не потерять лицо и не проиграть процесс. Адвокаты миллиардера подали в среду ходатайство о прекращении судебного разбирательства против него.

Адвокаты утверждают, что Илон Маск защищал себя и свою компанию от нападок дайвера, публично поставившего под сомнение его усилия по спасению детей.

"Потрясённый недоказуемыми и необоснованными атаками Ансворта, Маск ответил, чтобы защитить себя и усилия сотрудников SpaceX, Tesla и Boring Company, которые посвятили дни и ночи поиску решения", — говорится в документе.

В нем также было отмечено, что комментарии были преувеличены, а сам сервис Twitter, который использовал Маск для ответа Ансворту, раскритиковавшему его предложение по организации спасательной операции, адвокаты назвали «печально известным своими оскорблениями и гиперболами». Они утверждают, что никто из читателей Twitter не воспринял слова Маска буквально.

Напомним, что Маск впоследствии всё же принёс извинения Ансворту за нанесённое оскорбление, однако это не остановило дайвера от подачи иска.

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