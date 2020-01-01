Причину депрессии нашли в воспалении

Исследование показало взаимосвязь этих состояний.

В крупнейшем на сегодняшний день исследовании такого типа анализ 85 895 человек в Великобритании показывает, что больший риск депрессии связан с более высоким уровнем воспаления в организме, что потенциально открывает другой способ лечения расстройства настроения.

"Наше исследование предоставляет наиболее убедительные на сегодняшний день доказательства того, что у людей с депрессией есть белки в крови, указывающие на активацию воспалительной системы", - говорит психолог Мария Питарули из Королевского колледжа Лондона в Великобритании.

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"Кроме того, благодаря углубленному анализу данных 86 000 человек мы узнали больше о механизмах, которые могут быть причиной взаимосвязи между воспалением и депрессией".

Благодаря образцам крови, генетическим данным и анкетам по физическому и психическому здоровью, собранным в рамках проекта UK Biobank, исследователи смогли контролировать такие факторы, как возраст, пол, индекс массы тела (ИМТ), курение, употребление алкоголя, ранний период жизни, травмы и социально-экономический статус.

Эти другие факторы лишь частично объясняют связь между воспалением и депрессией. Хотя приведенных здесь доказательств недостаточно, чтобы показать, что одно напрямую вызывает другое, исследователи говорят, что это предполагает, что где-то может быть прямая биологическая связь, которую еще предстоит обнаружить.

Воспаление является одним из ключевых средств защиты организма от атак, но, если его не контролировать и не регулировать, оно может нанести большой ущерб сам по себе. Здесь команда искала наличие в крови биомаркера воспаления, называемого С-реактивным белком (СРБ).

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СРБ был обнаружен в более высоких уровнях примерно у 31 процента людей, которые сообщили о большом депрессивном расстройстве (БДР) в какой-то момент своего уровня (процент, который соответствует другим исследованиям ), по сравнению с теми, кто этого не делал.

Исследователи также рассчитали оценку полигенного риска для участников исследования, которая является мерой того, насколько вероятно, что у кого-то разовьется заболевание, основанное только на генетике. В то время как оценка полигенного риска у людей с некоторым опытом БДР была тесно связана с уровнями СРБ, эта связь исчезла при контроле ИМТ и курения.

Другими словами, генетическая связь с депрессией, по-видимому, в основном связана с индексом массы тела и тем, курит ли кто-то или нет. Однако "чем больше генетическая нагрузка депрессии, тем выше уровень CRP", - пишет команда.

Эта связь по силе аналогична той, которая наблюдается между воспалением и тремя аутоиммунными заболеваниями: билиарным циррозом, болезнью Крона и ревматоидным артритом.

"Наше исследование показывает, как генетику можно использовать в качестве инструмента для анализа психических расстройств", - говорит генетический эпидемиолог Катрин Льюис из Королевского колледжа Лондона.

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"Здесь мы показали, что генетический вклад в воспаление при депрессии происходит в основном из-за привычек в еде и курении. Это открытие важно, чтобы помочь нам лучше понять депрессию - и еще один фрагмент в мозаике, направленный на улучшение ухода за людьми с депрессией".

Следующим этапом для исследователей является попытка обнаружить связь между воспалением и депрессией, если она существует. Они признают, что "неизвестные или неизмеримые психосоциальные и клинические смешивающие факторы", такие как подверженность материнской депрессии во время развития в утробе матери или нездоровое питание, также могут объяснить полученные ими результаты.

Хотя воспаление и депрессия были связаны в нескольких предыдущих исследованиях, то, что стоит за этой связью, остается загадкой - возможно, что-то, что еще предстоит открыть, вызывает как воспаление, так и депрессию, или это каким-то образом увеличивает риск.

Новое исследование дает ученым множество дополнительных данных для работы, особенно с точки зрения генетики и риска депрессии, которые здесь, по-видимому, в основном связаны с едой и курением. Если у нас будет лучшее понимание того, что лежит в основе депрессии, мы сможем лучше нацелить лечение, какой бы ни был ее источник.

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Однако другие эксперты не так уверены в связи между воспалением и депрессией, даже имея новые доказательства. Генетик Дэвид Кертис из Университетского колледжа Лондона в Великобритании, который не участвовал в исследовании, сказал, что он «сомневается» в том, что воспаление играет ключевую роль в депрессии.

"Конечно, нет никаких оснований полагать, что люди должны пытаться лечить депрессию с помощью противовоспалительных препаратов", - говорит Кертис .

"Помимо отсутствия доказанного действия на депрессию, эти лекарства имеют опасные побочные эффекты, тогда как антидепрессанты безопасны и эффективны. Считается, что противовоспалительные препараты являются причиной многих тысяч смертей ежегодно в США".

Напомним, ранее сообщалось, что в депрессии нашли причину других болезней.