Интересный факт дня: Причину депрессий нашли в кишечнике

При смене микробиома меняется и настроение.

Множество недавних исследований показали убедительные корреляции между изменениями микробиома кишечника и расстройствами настроения, такими как депрессия. Но неясно, как именно бактерии в кишечнике могут влиять на депрессивное поведение. Новое исследование группы французских ученых проливает свет на один возможный причинный механизм, описывающий путь, по которому изменения микробиома приводят к снижению активности в гиппокампе и последующему депрессивному поведению.

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Новое исследование началось с изучения изменений микробиома на мышиной модели депрессии, вызванной стрессом. Помимо первоначального изучения различий микробиома между здоровыми животными и животными с расстройствами настроения, исследователи обнаружили, что эти расстройства настроения могут передаваться здоровым животным с помощью трансплантации фекалий.

“Удивительно, но простого переноса микробиоты от животного с расстройствами настроения животному с хорошим здоровьем было достаточно, чтобы вызвать биохимические изменения и вызвать у последнего депрессивное поведение“, - объясняет Пьер-Мари Льедо, соавтор нового исследования.

Следующим шагом было изучение механизмов, которые могли бы объяснить, как изменения кишечных бактерий влияют на депрессивное поведение. Именно здесь исследователи обнаружили изменения в эндоканнабиноидной системе депрессивных животных.

Эндоканнабиноидная система человека была открыта только недавно, в начале 1990-х, после систематических исследований, изучающих, как каннабис работает в мозге. Обнаружив, как ТГК, каннабиноид, содержащийся в каннабисе, взаимодействует со специфическими каннабиноидными рецепторами в головном мозге, исследователи впоследствии обнаружили, что человеческий организм естественным образом вырабатывает собственные эндогенные каннабиноиды, называемые эндоканнабиноидами.

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Изменения в передаче сигналов эндоканнабиноидов, особенно в гиппокампе, были связаны с депрессией и расстройствами настроения, и в этом новом исследовании исследователи обнаружили, что изменения микробиома были связаны с ослаблением передачи сигналов эндоканнабиноидов в гиппокампе.

Объясняя эту связь, новое исследование показало, что вызванные стрессом изменения микробиома кишечника привели к снижению количества определенных метаболитов жирных кислот, которые, как известно, являются предшественниками эндоканнабиноидов. Это предполагает прямой механизм, с помощью которого бактерии в нашем кишечнике могут вызывать расстройства настроения.

Предлагаемый путь, по которому стресс приводит к депрессии через механизм кишечника и мозга Institut Pasteur

“В целом, наши данные показывают, что дисбактериоз микробиоты, вызванный хроническим стрессом, влияет на метаболизм липидов и образование эндоканнабиноидов, что приводит к снижению передачи сигналов в системе eCB и снижению нейрогенеза у взрослых в гиппокампе“, - заключают исследователи. “Это может быть путь, по крайней мере частично, который связывает дисбиоз микробиоты с расстройствами настроения, которые, в свою очередь, могут влиять на состав микробиоты кишечника через физиологические изменения и модуляцию иммунной системы“.

На заключительном этапе исследования ученые остановились на конкретном штамме бактерий из рода Lactobacilli, который, по-видимому, был особенно редок у животных с депрессией. Добавки этого особого штамма было достаточно для повышения уровня эндоканнабиноидов в мозге и облегчения депрессивного поведения у животных.

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Хотя это исследование в основном проводилось на животных моделях, безусловно, имеется достаточно предварительных данных, чтобы быть уверенным, что аналогичный механизм может иметь место у людей. Уровни микробиома Lactobacillus были обнаружены в более низких, чем обычно, уровнях у людей, страдающих депрессией, а нарушения эндоканнабиноидной системы гиппокампа были связаны с рядом неврологических расстройств человека.

Тем не менее, исследование не претендует на то, чтобы предположить, что этот недавно открытый путь является единственным механизмом между кишечником и мозгом, влияющим на настроение. Напротив, это может быть одним из нескольких способов, по которым стрессы окружающей среды могут привести к депрессии, и в будущем исследование еще больше раскроет эти связи между кишечником и мозгом и приведет к новым методам лечения различных расстройств настроения.

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