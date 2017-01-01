В депрессии нашли причину других болезней

Сама по себе депрессия может влиять на здоровье.

Австралийские исследователи провели анализ связи между большим депрессивным расстройством и 900 другими заболеваниями. Для этого Анвар Мулугета (Anwar Mulugeta) и его коллеги изучили геномные данные, взятые из записей Британского биобанка и затрагивающие 340 тысяч человек.

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Как оказалось, предрасположенность к большому депрессивному расстройству повышает риск 20 других опасных заболеваний, в частности ишемической болезни сердца, астмы, гастроэнтерита и эзофагита.

Такие болезни, на первый взгляд, никак не связаны между собой, но у исследователей иная точка зрения на этот счет. По их мнению, депрессия может быть причиной всех этих недугов, а не наоборот, поскольку она негативно влияет на весь организм. Отдельные болезни пищеварительного тракта могут быть вызваны приемом антидепрессантов.

Однако ученым еще предстоит детально проанализировать все вышеперечисленные проблемы.

Напомним, ранее ученые научились предсказывать депрессию по постам в Facebook.