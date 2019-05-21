От депрессии спасет спрей в нос

Назальный спрей получил одобрение ученых.

Ученые представили результаты финальной фазы клинических исследований по изучению действия назального антидепрессанта экстамина (esketamine) для применения у людей с устойчивостью к другим препаратам. Он действует, и американский регулятор FDA уже одобрил его использование, сообщается на сайте Американской психиатрической ассоциации.

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Считается, что около трети пациентов с депрессией остаются невосприимчивыми к терапии существующими сегодня антидепрессантами. Именно для таких людей был разработан экстамин.

В третьей фазе клинических исследований приняли участие почти 200 человек с умеренной и тяжелой формой депрессии. Для всех пациентов лечение минимум двумя антидепрессантами не оказало эффекта.

В первой группе участники получали экстамин в комбинации в недавно начатым антидепрессантом. Вторая группа получала спрей-плацебо и ранее не использованный антидепрессант.

Улучшение симптомов депрессии в группе с экстамином было значительно большим на 28 день терапии. При этом первые улучшения были зафиксированы намного раньше, уточняют ученые.

Есть и побочные эффекты, однако на одобрение препарата это не повлияло. В основном они наблюдались вскоре после приема препарата и устранялись в течение 1,5 часов. Наиболее распространенные включали тошноту, головокружение, диссоциацию и искажение вкусовых ощущений. 7% участников из первой группы прекратили лечение из-за побочных эффектов.

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Несмотря на побочные эффекты, авторы настроены оптимистично. «Комбинированная терапия с применением экстамина была эффективной, а улучшения у пациентов были зафиксированы уже в течение первых 24 часов», — говорит соавтор исследования Майл Тейз.

Однако в сопроводительном комментарии в журнале Американской психиатрической ассоциации ученый из Стэнфордского университета Алан Шатцберг указывает, что «в настоящий момент отсутствует информация о продолжительности и регулярности использования препарата, что может повлечь за собой непрогнозируемые последствия от злоупотребления».

По мнению Шатцберга, препарат действительно обладает значительным эффектом для пациентов с устойчивостью к терапии, однако следует проявлять большую осторожность при его назначении и обязательно контролировать ход лечения.

Напомним, ранее ученые научились предсказывать депрессию по постам в Facebook.

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