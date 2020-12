Самое-самое: ТОП-10 научных рекордов 2020 года

Вот как наука побила рекорды в 2020 году.

Этот год был наполнен рекордными научными открытиями. Некоторые из них заслужили звание “самых старых“, в том числе 7-миллиардная звездная пыль, которая считается самым старым материалом на нашей планете, и захоронение возрастом 31 000 лет, в котором хранились останки самых древних из когда-либо найденных однояйцевых близнецов. Другие заслужили титул “самых длинных“, в том числе птица, которая путешествовала в течение 11 дней прямо с Аляски в Новую Зеландию, и молния, протянувшаяся более чем на 700 километров.

Самый длинный полет птицы

Рекордсмен по перелетам researchgate.net

Этой осенью громкая длинноногая птица цвета ржавчины побила мировой рекорд по продолжительности беспосадочного полета. 16 сентября самец с коротким хвостом (Limosa lapponica), известный как “4BBRW“, отправился с юго-запада Аляски и в течение 11 дней летел прямо в Новую Зеландию, преодолев расстояние около 12 200 км, Предыдущий рекорд был установлен самкой-крестохвостой, которая пролетела около 11 500 км за девять дней в 2007 году. Бархвостые крестохвосты известны как впечатляющие летчики, но путешествие 4BBRW, продленное из-за восточных ветров - было очень впечатляюще.

Самое длинное животное

Самое длинное существо Schmidt Ocean Institute

Изучая глубоководные каньоны у побережья Австралии, исследователи обнаружили сверхдлинное жилистое существо, которое, по их словам, может быть “самым большим из когда-либо обнаруженных животных“. Это существо, называемое сифонофором, имело длину 45 метров и на самом деле состояло из множества маленьких существ, называемых “зооидами“. Каждый зооид живет своей жизнью, но всегда связан с другими зооидами и выполняет функцию для всего сифонофора.

Фотография с самой длинной выдержкой

Фотография с самой длинной выдержкой Regina Valkenborgh

Банка из-под пива, фотобумага и низкотехнологичная камера-обскура запечатлели ежедневное путешествие солнца по небу с 2012 года. Эта фотография с самой большой выдержкой была сделана студенткой Университета Хартфордшира. Она создала самодельную камеру и поместила ее на телескоп университетской обсерватории Бейфордбери, в конечном итоге забыв о ней. “Я не собиралась снимать экспозицию в течение такого периода времени, и, к моему удивлению, она сохранилась“, - заявила Регина Валкенборг, ныне работающая фототехником в колледже Барнет и Саутгейт . Получившаяся фотография показала 2953 световые дуги при восходе и закате солнца.

Самая большая черепаха из когда-либо живших

Гигантская черепаха Jaime Chirinos

Древняя черепаха, которая жила 8 миллионов лет назад, с панцирем диаметром около 8 футов (2,4 м), возможно, была самой большой из когда-либо существовавших. Это древнее существо принадлежало к ныне вымершему виду под названием Stupendemys geographicus , который жил на севере Южной Америки в эпоху миоцена, которая длилась от 12 до 5 миллионов лет назад. Зверь весил около 2500 фунтов (1145 кг), что почти в 100 раз тяжелее его ближайшего из ныне живущих родственников, речной черепахи Амазонки ( Peltocephalus dumerilianus ), и в два раза больше, чем самая крупная из ныне живущих черепах, морская кожистая спина ( Dermochelys coriacea ). - сообщили исследователи в исследовании, опубликованном 12 февраля в журнале Science Advances

Самые старые однояйцевые близнецы

Могила близнецов OREA ÖAW

В захоронении овальной формы возрастом 31000 лет, найденном на археологическом участке Кремс-Вахтберг в Австрии, были останки однояйцевых младенцев-близнецов, вероятно, самых старых из известных в мире. Могила найдена в 2005 году; но в новом анализе исследователи использовали древнюю ДНК, чтобы подтвердить, что младенцы были однояйцевыми близнецами и что они, вероятно, были двоюродными братьями 3-месячного младенца, обнаруженного в соседнем захоронении. Согласно исследованию, опубликованному 6 ноября в журнале Communications Biology, один из младенцев умер вскоре после родов, а другой прожил около 50 дней.

Самая старая сперма

Спаривающиеся Myanmarcypris hui Dinghua Yang

Внутри янтарного диска, найденного в шахте на севере Мьянмы, ученые обнаружили самый старый из известных сперматозоидов. В янтаре было 39 крошечных остракод, один из видов ракообразных; 31 из них принадлежал к недавно обнаруженному виду под названием Myanmarcypris hui. Внутри одной из взрослых самок M. hui исследователи обнаружили четыре яйца и спагетти-подобную массу, которая оказалась спермой возрастом 100 миллионов лет. До этого открытия самой старой подтвержденной сперме было 50 миллионов лет, и она происходила из кокона червя в Антарктиде. Полученные результаты были опубликованы 16 сентября в журнале Proceedings Королевской академии B.

Самый старый материал на Земле

Звездная частица NASA

Звездная пыль, обнаруженная внутри массивного метеорита, упавшего на Землю полвека назад, датируется 7 миллиардами лет, что делает ее самым древним материалом, обнаруженным на планете. Древняя пыль, состоящая из зерен, которые старше нашего Солнца, была отправлена ​​во Вселенную умирающими звездами. Эта звездная пыль в конечном итоге добралась до нашей планеты, попав автостопом на метеорите Мерчисон, который упал в Австралии в 1969 году. Это первый случай, когда исследователи обнаружили в породах нашей планеты зерна, появившиеся до появления солнца.

В новом исследовании исследователи проанализировали зерна Мерчисона, измельчили мелкие частицы метеорита и добавили кислоту, метод, который растворяет минералы и силикаты, оставляя после себя досолнечные зерна. Результаты были опубликованы 13 января в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Самая быстрая скорость звука

Звук превысил скорость звука freepik.com

Как быстро может распространяться звук? Ученые определили максимально возможную скорость звука в любой среде: 36 км / с. Звук может распространяться с разной скоростью в зависимости от того, через какой материал он проходит; например, в более теплых жидкостях звук распространяется быстрее, чем в более холодных. Он также может перемещаться с разной скоростью в твердых телах, жидкостях и газах. Расчеты показывают, что звук распространяется быстрее всего в атомах с наименьшей массой. Чтобы определить максимальную скорость, которую может перемещать звук, группа исследователей рассчитала скорость звука через твердый атом водорода. Водород - атом с наименьшей массой, но он не является твердым, если только он не находится под огромным давлением, в миллион раз более сильным, чем атмосфера Земли. В этом очень специфическом состоянии исследователи обнаружили, что звук может распространяться близко к своему теоретическому пределу в 127 460 км / ч.

Самая длинная молния

Самая длинная молния freepik.com

На Хэллоуин 2018 года массивная молния рассекла небо над Бразилией. Согласно анализу Всемирной метеорологической организации (ВМО), опубликованному в июне, “мегавспышка“ имела длину более 700 км и простиралась от побережья Атлантического океана до окраины Аргентины, что сделало ее самой длинной из когда-либо зарегистрированных ударов молнии. Ученые использовали новую спутниковую технологию, чтобы подтвердить, что молния была более чем в два раза длиннее, чем предыдущий рекордсмен - вспышка, озарившая небо Оклахомы в 2007 году. Но на самом деле молнии не становятся больше, а технология мониторинга молний просто становится лучше, говорится в заявлении исследователей. Новый анализ также показал, что наибольший рекорд продолжительности приходится на удар молнии над северной Аргентиной, который длился почти 17 секунд в марте 2019 года.

Самые старые кишки из когда-либо найденных

Самые древние кишки James Schiffbauer

Ученые обнаружили окаменелые кишки в округе Най, штат Невада, возрастом от 550 до 539 миллионов лет назад, что делает их самыми старыми остатками пищеварительного тракта, когда-либо обнаруженными. Кишки, которые примерно на 30 миллионов лет старше предыдущего рекордсмена, принадлежали маленьким трубчатым созданиям, называемым облачными морфами. Эти кишки могут помочь ученым понять, к каким типам существ на самом деле относятся облачноморфы. Согласно ведущим гипотезам, эти существа являются либо книдариями, похожими на современные кораллы, либо кольчатыми червями, такими как современные трубчатые черви. Анализ показал, что мягкие ткани, вероятно, кишечник, выглядят как трубка. Эта форма, вероятно, больше согласуется с гипотезой червя, по мнению ученых.

