Найден самый старый материал на Земле

Это звездная пыль, которая пряталась в метеорите.

Ученые недавно определили самый старый материал на Земле: звездную пыль, которой 7 миллиардов лет, спрятанную в массивном скалистом метеорите, поразившем нашу планету полвека назад.

Читай также: Астрономы нашли самую старую галактику во Вселенной

Эта древняя межзвездная пыль, созданная из предзольных зерен (пылевых зерен, предшествующих нашему солнцу), была извергнута во Вселенную умирающими звездами на последних этапах их жизни. Часть этой пыли в конце концов добралась до Земли на астероиде, который известен как метеорит Мерчисон. Камень весом 100 кг упал 28 сентября 1969 года возле Мерчисона, штат Виктория, в Австралии.

Новый анализ десятков пресолярных зерен из метеорита Мерчисон показал диапазон возрастов, примерно от 4 миллионов лет старше нашего Солнца, которое образовалось 4,6 миллиарда лет назад, и до 3 миллиардов лет старше нашего Солнца, сообщили исследователи в новом исследовании.

Хотя Вселенная изобилует плавающей звездной пылью, в камнях Земли не было найдено никаких предзольных зерен. Это потому, что тектоника плит, вулканизм и другие планетарные процессы нагревают и трансформируют всю предсолярную пыль, которая могла накапливаться во время формирования Земли, сказал ведущий автор исследования Филипп Хек, младший куратор метеоритики и полярных исследований в Полевом музее естественных наук Чикаго

Читай также: Впервые зафиксирован двойной выброс из черной дыры

Когда образуются большие космические породы - такие как астероид, который произвел Мерчисон - они тоже могут собирать древнюю межзвездную пыль. Но в отличие от динамических планет, родительский астероид Мерчисона является "почти инертным куском скалы, образовавшимся из солнечной туманности и с тех пор не изменившимся", поэтому пресолярные зерна не были превращены в другой тип минерала, сказал Хек.

Большинство пресолярных зерен имеют длину около 1 микрона или даже меньше. Но зерна, которые исследовали ученые, были намного больше, в диапазоне от 2 до 30 микрон в длину.

Для исследования Хек и его коллеги исследовали 40 из этих так называемых валунов из Мерчисона, размалывая кусочки метеорита и добавляя кислоту, которая растворяла минералы и силикаты и выявляла устойчивые к кислотам предсолярные зерна.

Исследователи использовали метод датирования, который измерял воздействие зерен на космические лучи во время их межзвездного путешествия в течение миллиардов лет. В космосе частицы высокой энергии исходят из разных источников, бомбардируя и проникая сквозь проходящие мимо твердые объекты. Эти космические лучи реагируют с камнем, образуя новые элементы, которые накапливаются с течением времени. Измеряя количество различных элементов в пресолярных зернах, ученые могут оценить, как долго пыль подвергалась воздействию космических лучей.

Читай также: Земля поглощала другие планеты

Большая часть зерна - около 60% - датируется примерно 4,6–4,9 млрд. лет. Одним из возможных объяснений того, почему в этом веке было найдено много зерен, является то, что все они были результатом "маленького бэби-бума" от рождения звезд в нашей галактике, которое произошло около 7 миллиардов лет назад.

"А потом понадобилось от двух до двух с половиной миллиардов лет, чтобы эти звезды стали пылеобразователями", - объяснил Хек. "Когда звезда образуется, она не производит пыль. В течение большей части своей жизни звезда не производит пыль. Звезды производят пыль только в конце своей жизни".

Это открытие подтверждает выводы других астрономов, которые указывают на резкий всплеск звездообразования около 7 миллиардов лет назад, сообщили исследователи.

Напомним, ранее ученые выяснили, что астероиды стали падать на Землю чаще.