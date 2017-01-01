Астероиды стали падать на Землю чаще

Количество столкновений лишь увеличивается.

За последние эпохи частота столкновения Земли с астероидами не уменьшилась, а выросла. В наше время такие события происходят в 2,5 раза чаще, чем 290 миллионов лет назад — возможно, это связано с дестабилизацией астероидного пояса. Об этом Сара Мазруи (Sara Mazrouei) и ее коллеги из Университета Торонто пишут в статье, опубликованной в журнале Science.

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Геологическая активность Земли сравнительно быстро стирает различимые следы столкновений с кометами и астероидами. Однако Луна мертва и неподвижна, находится совсем близко — в тех же условиях — и испытывает примерно те же встречи, что и наша планета. Ее поверхность может сохранять старые шрамы десятками и миллионами лет, а с ней — и "летопись" нашего общего прошлого. Появившиеся в последние годы инструменты и методы позволили провести эту работу на более детальном уровне.

Сара Мазруи и ее соавторы использовали инфракрасный радиометр DLRE, установленный на борту американского зонда LRO, который работает на лунной орбите уже без малого 10 лет. Это позволило провести точнейшие измерения температуры грунта у поверхности 111 кратеров диаметром более 10 километров. Этот материал может резко и очень сильно нагреваться под воздействием удара и в отсутствие атмосферы остывает медленнее, чем на Земле. Крошечные различия в температуре позволили датировать происхождение кратеров возрастом вплоть до миллиарда лет.

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Такая работа показала, что со времени 290 миллионов лет назад — когда на Земле начался пермский период — число столкновений с метеоритами сильно выросло. Определенную причину этому назвать пока сложно. Авторы предполагают, что рост числа астероидов может быть вызван дестабилизацией траекторий движения тел в главном поясе астероидов, расположенном между орбитами Марса и Юпитера. Влияние этого далекого события на нашу жизнь может быть исключительно велико: в конце концов, именно метеоритный удар 66 миллионов лет назад поставил точку в долгой эпохе царствования динозавров.

Напомним, ранее в NASA заявили, что от падения астероида нас спасет только молитва.

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