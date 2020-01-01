Интересный факт дня: Самой старой сперме 100 млн лет

А сперматозоид составляет около трети длины тела самца.

Исследователи обнаружили самый старый из известных образцов спермы животных, возраст которого составляет 100 миллионов лет. Кусок янтаря поймал десятки мелких ракообразных, называемых остракодами, во время спаривания. И, что еще более странно, их сперма гигантская и составляет около трети длины тела животного.

Читай также: Найдено самое длинное животное в мире

Остракоды - одни из наиболее часто встречающихся ископаемых останков, простирающихся от ордовика до наших дней - за период более 480 миллионов лет. Но обычно остаются только твердые кальцинированные оболочки, а более мягкие ткани встречаются очень редко. Это делает новое открытие довольно удивительным. Цельный кусок янтаря запечатлел 39 отдельных остракод, включая самцов, самок и молодых особей, сохранив их интимные места в беспрецедентных деталях.

Команда использовала рентгеновское микро-компьютерное сканирование, чтобы заглянуть в янтарь и создать 3D-модели их редко встречающихся мягких частей. Оказывается, у самцов остракод есть пятая конечность с крючками, которые они используют для захвата самок, когда направляют свои два пенисовидных органа в два влагалища самки. Затем гигантские сперматозоиды проталкиваются вверх по двум длинным каналам самки в два резервуара для хранения, где они ждут, пока яйцеклетки оплодотворятся.

КТ-изображения остракод, найденных в янтаре, с их репродуктивными органами, выделенными цветом NIGPAS

Читай также: Сперма с моторчиком: Ученые создали "протез" для мужских половых клеток

Янтарь на самом деле сохранил существ с такой высокой детализацией, что исследователи смогли увидеть сперму внутри этих мешочков, что указывает на то, что остракоды только что завершили акт, когда они встретили свой безвременный конец.

Интересно, что современные остракоды до сих пор спариваются примерно так же, а это означает, что механизм остается неизменным более 100 миллионов лет. В этом возрасте, по словам ученых, это самые старые образцы спермы животных из когда-либо найденных, примерно вдвое старше предыдущего рекордсмена.

Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Напомним, ранее сообщалось, что найдено животное с одноразовым пенисом.