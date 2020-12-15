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Обнаружена фотография с самой длинной выдержкой

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Выдержка фото - восемь лет и один месяц.
На этом изображении показаны 2953 дугообразных следа солнца, восходящего и падающего за восемь лет и один месяц
На этом изображении показаны 2953 дугообразных следа солнца, восходящего и падающего за восемь лет и один месяц
Regina Valkenborgh

Студентка Университета Хартфордшира наклеила на пивную банку фотобумагу и создала низкотехнологичную камеру-обскура. Затем она поместила банку на телескоп университетской обсерватории Бейфордбери и в конце концов забыла о проекте. 

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Теперь полученная фотография была открыта заново - и это, возможно, самая длинная экспозиция из когда-либо сделанных. 

“Я уже пару раз пробовала эту технику в Обсерватории, но фотографии часто портились из-за влаги, а фотобумага скручивалась“, - говорится в заявлении фотографа Регины Валкенборг, ныне фототехника в Колледже Барнет и Саутгейт. “Я не собирался снимать экспозицию за такой промежуток времени, и, к моему удивлению, она сохранилась“. 

На фотографии показано путешествие солнца по небу с 2012 года; 2953 дуги света прослеживают свой путь при восходе и закате солнца. Слева на фотографии также видна часть купола телескопа. Справа - портальная конструкция, предназначенная для охвата обсерватории, которая была построена на полпути к экспозиции. 

До этой фотографии, по данным университета, считалось, что самая длинная выдержка была сделана немецким художником Михаэлем Везели за четыре года и восемь месяцев. Везели фотографирует с длительной выдержкой различные сцены, например, реконструкцию Музея современного искусства (MOMA) в Нью-Йорке. 

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Для фотосъемки с длительной выдержкой требуются очень маленькие диафрагмы или отверстия в объективе камеры, чтобы не залить фотобумагу светом. Камера из пивной банки - это разновидность камеры-обскуры, очень простое устройство без каких-либо линз. Свет проникает через единственное отверстие в камере - отверстие размером с булавочный укол - и падает на светочувствительную бумагу внутри. Это создает перевернутое изображение всего, что «видит» камера. Из-за большой выдержки на полученном изображении появляются только медленно движущиеся или постоянные объекты; теряются быстро движущиеся объекты. 

Изображение Валкенборг было повторно обнаружено главным техническим специалистом обсерватории Бейфордбери Дэвидом Кэмпбеллом, который обнаружил и извлек из телескопа банку из-под пива. 

“Это была удача, что картина осталась нетронутой, и Дэвид спас ее спустя все эти годы“, - сказала Валкенборг. 

Напомним, ранее сообщалось, что фотограф заснял лунное затмение Сатурна.

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Теги: фото, выдержка, фотография, рекорд
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