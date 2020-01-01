Зафиксирована самая большая и продолжительная молния в мире

Молния растянулась на 700 километров.

Всемирная Метеорологическая Ассоциация (ВМО) в настоящее время подтвердила два новых рекорда для самых больших ударов молнии в истории, измеренных по продолжительности и расстоянию, обе из которых могли бы послужить примером.

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4 марта 2019 года молния в Аргентине была видна целых 16,73 секунды, что удвоило предыдущий рекорд - 7,74 секунды на юге Франции. А 31 октября 2019 года одна мега вспышка на юге Бразилии протянулась более чем на 700 км между ее двумя самыми отдаленными точками, разветвляясь и петляя на этом пути. Опять же, это необычное число также удвоило предыдущий рекорд - 321-километровую вспышку, зарегистрированную в Оклахоме в 2007 году.

Мегамолния в Бразилии растянулась на 700 км WMO

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"Экологические крайности - это живые измерения того, на что способна природа, а также научный прогресс в возможности проводить такие оценки", - говорит профессор Рэндалл Червени, главный докладчик по экстремальным погодным и климатическим явлениям для ВМО. "Вероятно, что еще больше крайности все еще существуют, и что мы сможем наблюдать их по мере совершенствования технологии обнаружения молний. Это предоставит ценную информацию для установления пределов масштаба молний, ​​включая мега вспышки, для инженерных, технических и научных задач".

Средняя молния несет около 5 гигаджоулей энергии, или около 1,4 мегаватт-часов. Было бы интересно узнать, сколько энергии несут эти виды мегамолний, хотя людям практически невозможно использовать и хранить эту энергию из-за случайных местоположений, огромных энергетических нагрузок и коротких периодов самих вспышек.

Напомним, ранее сообщалось, что были названы самые необычные места, куда попадала молния.

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