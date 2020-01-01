Найдено самое длинное животное в мире

Длина сифонофора - 46 метров.

Ученые, исследующие глубокие моря у побережья Австралии, обнаружили до 30 новых морских видов. В том числе - самое длинное животное, которое когда-либо видели.

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Открытия были результатом экспедиций в подводные каньоны Западной Австралии. Одним из крупнейших открытий был сифонофор размером около 46 метров. Сифонофоры - это глубоководные хищники, состоящие из множества маленьких клонов, которые действуют как одно целое и растягиваются в воде как одна длинная нить. Исследователи считают, что этот конкретный сифонофор может быть самым длинным из найденных.

Экспедиция также собрала ряд других глубоководных животных, которые, как подозревали исследователи, еще не были задокументированы, включая осьминога, длиннохвостого морского огурца, стеклянных губок и первых гигантских гидроидов - колонию животных, похожую на перевернутую медузу.

Нерида Уилсон, старший научный сотрудник Музея Западной Австралии, которая возглавляла экспедицию, сказала, что открытие удлиненного сифонофора произошло, когда многие исследователи на борту этого меньше всего этого ожидали. Исследовательский аппарат нырнул на глубину 4439 метров, но сифонофор был обнаружен только тогда, когда он возвращался на поверхность на глубине около 630 метров.

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“Большинство ученых ушли из комнаты управления“, - сказала Уилсон. “Вскоре новость распространилась, и люди пришли в диспетчерскую, чтобы поделиться волнением. Было просто удивительно видеть, как этот огромный организм распространяется как спиральный НЛО, парящий в толще воды. Мы не могли поверить в то, что видели“.

Сифонофоры, как медузы, питаются висящими в воде щупальцами. Мелких ракообразных и рыб, которым не повезло заплыть в эту завесу из щупалец, парализует и наматывает на тело колонии.

Длина нового сифонофора была примерно в два раза больше,чем у синих китов, и в три раза больше, чем у горбатого кита.

Обнаруженные новые виды животных Courtesy of Schmidt Ocean Institute

Обнаружение сифонофора и других, возможно, неизвестных видов было сделано в охраняемой зоне, известной как биорегион Берега Гаскойна. Это подчеркивает то, что Уилсон назвала “одним из разрывов между тем, где мы находимся с сохранением и знаниями океана“.

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“Хотя это охраняемая территория, мы на самом деле понятия не имеем, что там живет“, - сказала она. “Мы действительно хотели раскрыть невероятное биоразнообразие, которое там есть“.

Уилсон признала, что пройдут месяцы или годы, прежде чем исследователи будут уверены, что обнаруженные ими организмы являются новыми для науки. “Мы определенно искали и ожидали новых видов“, - сказала она. “Эти воды были слишком неисследованы, чтобы не приносить такие сокровища“.

Напомним, ранее сообщалось, что в янтаре нашли голову самого маленького динозавра.