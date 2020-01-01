Ученые нашли первое в мире животное, которому не нужен кислород для выживания

Паразиту в теле рыбы не нужен кислород.

Некоторые истины о Вселенной и нашем опыте в ней кажутся неизменными: ничто не может путешествовать быстрее, чем свет или многоклеточная жизнь нуждается в кислороде, чтобы жить. За исключением того, что нам может понадобиться переосмыслить этот последний факт.

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Ученые только что обнаружили, что у паразита, похожего на медузу, нет митохондриального генома - первого многоклеточного организма, у которого нашли его отсутствие. Это означает, что он не дышит; на самом деле, он живет полностью свободным от кислородной зависимости.

Это открытие не только меняет наше понимание того, как жизнь может работать здесь, на Земле, но и может иметь значение для поиска внеземной жизни.

Жизнь начала развивать способность усваивать кислород - то есть дышать - где-то более 1,45 миллиарда лет назад . Большой археон поглотил меньшую бактерию, и каким-то образом новый дом бактерии был выгоден обеим сторонам, и они остались вместе.

Эти симбиотические отношения привели к тому, что два организма эволюционировали вместе, и в итоге те бактерии, которые оказались внутри, стали органеллами, называемыми митохондриями. В каждой клетке вашего тела, кроме эритроцитов, содержится большое количество митохондрий, и они необходимы для процесса дыхания.

Они расщепляют кислород с образованием молекулы под названием аденозинтрифосфат , который многоклеточные организмы используют для питания клеточных процессов.

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Мы знаем, что есть приспособления, которые позволяют некоторым организмам процветать в условиях низкого содержания кислорода или гипоксии. Некоторые одноклеточные организмы развили связанные с митохондрией органеллы для анаэробного метаболизма; но возможность исключительно анаэробных многоклеточных организмов была предметом некоторых научных дискуссий.

То есть, пока группа исследователей во главе с Даяной Яхаломи из Тель-Авивского университета в Израиле не решила еще раз взглянуть на распространенного паразита лосося под названием Henneguya salminicola .

Это книдарий, принадлежащий к тому же типу, что и кораллы, медузы и анемоны. Хотя цисты, которые он создает в мясе рыбы, неприглядны, паразиты не вредны и будут жить с лососем в течение всего своего жизненного цикла.

Спрятанный внутри своего хозяина, крошечный эндарий может выжить в довольно гипоксических условиях. Но как именно это происходит, трудно понять, не взглянув на ДНК существа - так поступили исследователи.

Они использовали глубокое секвенирование и флуоресцентную микроскопию для тщательного изучения H. salminicola и обнаружили, что он потерял митохондриальный геном. Кроме того, он также потерял способность к аэробному дыханию, и почти все ядерные гены участвуют в транскрипции и репликации митохондрий.

Подобно одноклеточным организмам, у него развились связанные с митохондриями органеллы, но они тоже необычны - у них есть складки на внутренней мембране, которые обычно не видны.

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Те же методы секвенирования и микроскопии у близкородственного паразита рыб Cnidary, Myxobolus squamalis, были использованы в качестве контроля и четко показали митохондриальный геном.

Эти результаты показывают, что найден многоклеточный организм, которому не нужен кислород для выживания.

Как именно он выживает, до сих пор остается загадкой. Но потеря в значительной степени согласуется с общей тенденцией в этих существах - генетическое упрощение. За много-много лет они в основном превратились из свободно живущего предка медузы в гораздо более простого паразита, которого мы видим сегодня.

Они потеряли большую часть оригинального генома медузы, но сохранили - как ни странно - сложную структуру, напоминающую жгутики медузы. Они используют их не для того, чтобы жалить, а чтобы цепляться за своих хозяев: эволюционная адаптация от потребностей свободно живущей медузы к потребностям паразита.

Открытие может помочь рыбным хозяйствам адаптировать свои стратегии для борьбы с паразитом; хотя это безвредно для людей, никто не хочет покупать лосося, пронизанного крошечной странной медузой.

Исследование было опубликовано в PNAS.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые обнаружили первую в мире теплокровную рыбу.