Кислородная бомба способна уничтожить супербактерии

Новый способ борьбы с супербактериями опробован в Японии.

Бактерия Pseudomonas aeruginosa — распространенная причина больничных инфекций, которые особенно опасны для людей с ослабленным иммунитетом. При этом многие ее штаммы приобрели устойчивость к антибиотикам, что требует разработки альтернативных подходов к лечению. Многообещающую методику предложили ученые из Японии.

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Одна из интересных особенностей P. aeruginosa — способность получать дефицитное железо из человеческого организма. Для этого она выделяет особый белок HasA, который прикрепляется к содержащему железо гему. Мембранный рецептор HasR на поверхности бактерии распознает этот комплекс и позволяет ему проникнуть внутрь клетки.

Исследователи из Нагойского университета, о работе которых рассказывает Science Daily, решили использовать этот механизм для доставки лекарств. Они разработали порошок, состоящий из белка HasA и фталоцианина галлия (GaPc). Благодаря наличию HasA бактерии активно поглощает его.

При воздействии инфракрасного света GaPc стимулирует производство активного кислорода, который разрушает клетки. В результате бактерия погибает.

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В экспериментах обработка порошком и десятиминутное облучение привели к гибели 99,99% P. aeruginosa. Методика также была эффективной против других бактерий, ворующих гемы с помощью белков HasA и HasR.

По мнению исследователей, система сбора железа слишком важна для выживания бактерий и потому очень консервативна. Это значит, что они вряд ли выработают устойчивость к новому методу лечения.

Напомним, ранее сообщалось, что насекомых обвинили в переносе опасных супербактерий.