Придется часто умирать: первые впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Игра выйдет совсем скоро - 5 сентября.

| Автор: Соколенко Виктория

На фестивале Summer Game Fest 2024 журналистам дали поиграть полчаса в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Рецензенты не медлили с раскрытием своих впечатлений от долгожданного проекта.

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По геймплею эта часть значительно превосходит то, что было в оригинальной трилогии. Стрельба и многие типичные действия стали более современными. Однако, "игра все еще очень сложная", ведь случаются частые смерти. К примеру, в 10-минутном отрезке один из рецензентов умер 3 раза. При перестрелке у него заклинило оружие. Результат – персонаж умер еще раз.

В целом, отмечены большая свобода, массивная карта, сохранившаяся пугающая атмосфера Зоны.

Для тех, кто не видел новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl:

Напомним, ранее мы писали о том, что анонсирована игра "Эхо Припяти".

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