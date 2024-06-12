- Горячие темы:
- Все для фронта - все про оружие и технику
Это добровольно: мужчину кусают полчища комаров ежедневно
Исследователь из Мельбурнского университета, Перран Росс, начал изучать комаров более десяти лет назад. Несмотря на то что укусы этих насекомых известны своим дискомфортом и постоянным зудом, 34-летний ученый утверждает, что это абсолютно безопасно. Об этом сообщает Need To Know.
Читайте также: "Мы живем в пончике": ученые объяснили форму Вселенной
Росс отмечает, что занялся таким делом из-за реального влияния на окружающую среду.
"Если коротко, то наше исследование сосредоточено на использовании природных бактерий под названием Wolbachia для уменьшения передачи лихорадки денге комарами. Это происходит путем высвобождения комаров-переносчиков бактерии в дикую природу, где она распространяется в местной популяции комаров. Комары, которые переносят Wolbachia, гораздо менее способны распространять вирусы. Это, по сути, вакцина для комаров. Этот подход оказался невероятно успешным, и во многих местах, где были выпущены комары Wolbachia, количество случаев заболевания лихорадкой денге значительно уменьшилось", - сказал он.
Ученый говорит, что для проведения работы с комарами их нужно удерживать в течение поколений в лабораторных условиях. Многим видам нужна кровь для откладки яиц. Лучший способ для данного процесса – использование живого хозяина. Для добровольцев это безопасно. Комары у светил науки не переносят заболеваний. Но, в то же время, принимаются все меры по уменьшению потенциальных рисков.
"Каждая самка комара выпивает всего несколько микролитров крови. В наших исследованиях мы содержам около 250 самок комаров в каждой популяции, и часто у нас есть 10-20 популяций одновременно. Это значит, что за день мы можем накормить до 3000 комаров (~ 10 мл) Самый распространенный вопрос, который мы получаем о комарах - почему они предпочитают одних людей другим. Сейчас мы сами исследуем этот вопрос. Реакция на укусы комаров очень разная - некоторые люди не реагируют и не чешутся, в то время как другие получают большие раны, которые чешутся в течение длительного времени", - добавил Перран Росс.
Напомним, ранее мы писали о том, что людям стоит начать питаться насекомыми.
Читайте также: Есть скелет и яйца: в Украине жили динозавры
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.