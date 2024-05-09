Легкомоторные самолеты: можно ли ними сбивать дроны оккупантов

Известный случай использования самолета – сбитие "Орлана-10" благодаря Як-52 в Одессе.

| Автор: Соколенко Виктория

Анатолий Храпчинский, эксперт в области авиации, выразил мнение в интервью "Фокусу", что легкомоторные самолеты могут использоваться для противодействия вражеским дронам в тылу, но они не подходят для перехвата крылатых ракет. Он подчеркнул, что эти самолеты не способны сбивать крылатые ракеты из-за их высокой скорости.

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Однако они могут успешно справляться с разведывательными дронами, такими как "Орлан-10" или Zala, а также с дронами-камикадзе типа Shahed.

"Варианты рассматриваются. То, что стало публично известно относительно использования Як-52, то это из-за увеличения использования россиянами разведывательных БПЛА", — комментирует Храпчинский.

По его мнению, легкомоторный самолет, находящийся в воздухе, не подвергнется опасности от "дружественного огня" со стороны собственной ПВО благодаря хорошей координации между наземными силами и авиацией. Это достигается, в том числе, за счет использования системы распознавания "свой-чужой". Кроме того, как отмечает специалист, самолет значительно отличается на радаре от ракеты или беспилотного летательного аппарата.

"Есть некоторые решения, которые позволят нам эффективно отрабатывать. Как возникли Shahed, то мы решали их проблематику за счет мобильных групп. Так же и сейчас будем решать с разведывательными дронами. Решение будет найдено", — резюмировал авиаэксперт.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ВСУ показали, как учатся сбивать смертоносное железо РФ.

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