Самый уникальный в мире дизайн: стало известно, каким будет Xiaomi 15 Pro

Презентация Xiaomi 15 Pro ожидается в октябре.

| Автор: Соколенко Виктория

Инсайдер @negativeonehero поделился информацией о судьбе смартфона Xiaomi 15 Pro. Он станет одним из первых в мире обладателей процессора Snapdragon 8 Gen 4. Еще у него будет уникальный дизайн.

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Новинка должна иметь рамки в 3 раза меньше, чем у iPhone 15 Pro. 0,6 мм против 1,55 мм. Смартфон получит большее соотношение экрана к корпусу. Кроме описанного, девайс может обзавестись ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Он будет под экраном. Компонента должна стать более точной и безопасной, чем оптические решения.

Дополнительно слухи гласят о наличии поддержки спутниковой связи. Благодаря данному шагу можно будет звонить и отправлять сообщения без сотовой сети.

Напомним, ранее мы писали о том, что Xiaomi презентовала смартфон 14 Ultra. Обзор на него тут.

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