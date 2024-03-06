Xiaomi выпустила игровой ноутбук Redmi G Pro 2024 за 47+ тыс грн

В ПК сделаны Thunderbolt 4, USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, UBS-A 2.0, MiniDP 1.4, разъем для наушников на 3,5 мм, слот для SD Сard.

| Автор: Соколенко Виктория

Xiaomi анонсировала игровой ноутбук Redmi G Pro 2024. У него 16-дюймовый экран с разрешением 2,5К и частотой обновления 240 ц. У панели время отклика составляет 3 мс. Задекларированная яркость – 500 нит. Поддерживаются 10-битные цвета и технология G-SYNC.

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Ноутбук получил процессор Intel Core i9-14900HX и видеокарту RTX 4060. У ПК 16 Гб оперативки DDR5, SSD – на 1 Тб. Система охлаждения сделана из 2 вентиляторов, 3 тепловых трубок и паровой камеры VC. За этот счет Redmi G Pro 2024 потребляет до 210 Вт. Предельная производительность CPU и GPU – 130 и 140 Вт.

Redmi G Pro 2024 будет стоить 1250 долл (47786 грн).

Напомним, ранее мы писали о том, что Xiaomi провела огромную презентацию, где показала флагман Xiaomi 14 Ultra, планшет Xiaomi Pad 6S Pro и 2 ноутбука - Redmi Book Pro 2024.

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