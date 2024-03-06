Xiaomi 14 Ultra против других популярных смартфонов: кто победил

Наличие у Xiaomi 14 Ultra кремниево-углеродного аккумулятора повлияло положительно.

| Автор: Соколенко Виктория

YouTube-канал TechDroider опубликовал видео с тестами iPhone 15 Pro Max, Galaxy S24 Ultra, OnePlus 12, Pixel 8 Pro, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14 Ultra. Эксперимент касался живучести смартфонов.

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В первом прогоне была трехчасовая игра в PUBG. Аутсайдером в текущем случае стал Pixel 8 Pro с батареей на 5050 мАч. Он разрядился до 54%. На предпоследнем месте был Xiaomi 14 Pro с батареей в 4880 мАч и 65%. Третье место разделили OnePlus 12 с батареей на 5400 мАч и Galaxy S24 Ultra с 5000 мАч. У них было 68%. Xiaomi 14 Ultra был на второй позиции с 5300 мАч и 70%. Победил iPhone 15 Pro Max на 4441 мАч. У него осталось 73%.

На втором круге эксперимента на всех участниках воспроизводилось видео на YouTube с FullHD и 60 кадрах в секунду. Итог:

iPhone 15 Pro Max — 54%

Xiaomi 14 Ultra — 52%

Galaxy S24 Ultra — 50%

OnePlus 12 — 45%

Xiaomi 14 Pro — 44%

Pixel 8 Pro — 29%

На третьем этапе запускался Blue Busters UFO Test в браузерах. После 1,5 часа испытания почти выбыл Pixel 8 Pro, ведь у него было 7%. Результаты других:

iPhone 15 Pro Max — 46%

Xiaomi 14 Ultra — 42%

Galaxy S24 Ultra — 41%

Xiaomi 14 Pro — 33%

OnePlus 12 — 30%

Полуфинал - просмотр коротких роликов в социальных сетях в течение 90 минут. Pixel 8 Pro окончательно покинул чат с результатом 8 часов и 49 минут автономности. Другие:

iPhone 15 Pro Max — 38%

Galaxy S24 Ultra — 32%

Xiaomi 14 Ultra — 31%

Xiaomi 14 Pro — 21%

OnePlus 12 — 18%

В конце при беспрерывной записи видео все смартфоны полностью разрядились. Итоговый список показателей выглядит так:

iPhone 15 Pro Max - 11 часов и 39 минут

Xiaomi 14 Ultra - 11 часов 15 минут

Galaxy S24 Ultra - 11 часов 2 минуты

OnePlus 12 - 10 часов 59 минут

Xiaomi 14 Pro - 10 часов 33 минуты

Напомним, обзор на Xiaomi 14 Ultra мы давали тут.

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