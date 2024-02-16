Новый бюджетник: Xiaomi выпустила смартфон Redmi A3

Цена на него стартует от 87 долл (3289 грн).

| Автор: Соколенко Виктория

Xiaomi презентовала смартфон бюджетного сегмента под названием Redmi A3. Примечательно, что он внешне похож на флагман Xiaomi 13 Ultra. Зацепка кроется в огромном круглом блоке камер, сообщает GSMArena.

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Redmi A3 имеет 6,71-дюймовый экран с частотой 90 Гц и яркостью в 400 нит. Процессор внутри MTK Helio G36. Предусмотрены варианты на 3/4/6 Гб оперативной и 64/128 Гб флеш-памяти. Емкость батареи идет на 5000 мАч. Основная камера имеет сенсор на 8 Мп. Android 14.

Фото - GSMArena Фото - GSMArena Фото - GSMArena

Напомним, ранее мы писали о том, что ютуберы определили лучшие смартфоны среди Xiaomi и Realme.

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