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Новый бюджетник: Xiaomi выпустила смартфон Redmi A3
Xiaomi презентовала смартфон бюджетного сегмента под названием Redmi A3. Примечательно, что он внешне похож на флагман Xiaomi 13 Ultra. Зацепка кроется в огромном круглом блоке камер, сообщает GSMArena.
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Redmi A3 имеет 6,71-дюймовый экран с частотой 90 Гц и яркостью в 400 нит. Процессор внутри MTK Helio G36. Предусмотрены варианты на 3/4/6 Гб оперативной и 64/128 Гб флеш-памяти. Емкость батареи идет на 5000 мАч. Основная камера имеет сенсор на 8 Мп. Android 14.
Напомним, ранее мы писали о том, что ютуберы определили лучшие смартфоны среди Xiaomi и Realme.
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