Высокая скорость уничтожения: РФ ждут серьезные проблемы с самолетами

Получить или купить авиацию у своих так называемых партнеров РФ не может. КНДР их не производит в принципе. А Китай хоть и имеет копии Су-27, вряд ли передаст их.

| Автор: Соколенко Виктория

Украина минусует самолеты оккупантов с высокой скоростью. Менее чем за полгода наши защитники смогут дойти до уничтожения сегментов тактической авиации РФ. Это стало возможным благодаря системам ПВО, "которые сбивают все". Такой комментарий дал эксперт по вооружениям Олег Катков.

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Он ссылается на соответствующее заявление президента. Конкретики о том, кто предоставил такую помощь и о чем речь, не было. Катков предполагает, вероятно, это либо Patriot, либо SAMP/T.

"В любом случае, возможности стали очевидно шире. Установок стало больше, а значит их теперь можно подтягивать к переднему краю линии фронта. Конечно, это очень рискованные операции, но они позволяют сбивать вражеские самолеты",- считает эксперт.

Сколько у России и каких самолетов точно сказать нельзя. Ведь страна-террористка держит информацию в тайне.

"Если с потерями нам более-менее все понятно, то объемы производства новых самолетов доподлинно неизвестны. В этом вопросе можно опираться только на данные нашей разведки или на официальные заявления Минобороны РФ, которое за время полномасштабной войны сообщало о передаче партии новых самолетов на вооружение. Сколько их было в этой партии - точно нам неизвестно", - сказал Олег Катков.

Напомним, ранее мы писали о том, что F-16 поможет нашему войску бороться с КАБами россиян.

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