В Украине впервые засветились польские М120 Rak: что известно

M120 Rak были разработаны в 2008 году.

| Автор: Соколенко Виктория

В ВСУ впервые показали самоходные минометы М120 Rak польского происхождения. Соответствующее видео появилось на YouTube одной из бригад наших защитников.

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Военно-политический обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко говорит, что машина получила цифровую систему управления огнем, тепловизор и лазерный дальномер.

"Сам миномет представляет собой автоматическое орудие, длиной 25 калибров, работающее по принципу длинной отдачи ствола, с заряжанием происходит в любом положении, клиновым затвором с вертикальным перемещением и гидравлической системой возврата. Привод башни электрический, но в экстренной ситуации активируется ручное управление. Так же САМУ может вести огонь дистанционно", - написал Коваленко.

M120 Rak использует для стрельбы мины с дальностью в 6, 8 и более 10 км. Однако, по словам эксперта, есть нюанс.

"В общем, казалось-бы, мечта, а не САМУ. И это правда. Но, повторюсь, в 2016-м году... В условиях господства в воздушном пространстве барражирующих боеприпасов "Ланцет", дронов, плотного артиллерийского и контрбатарейного огня, 7 км от сейчас ни о чём. Кто-то скажет, а как же RAK-HE-1? А никак, потому как RAK-HE-1 запрещены к экспорту из Польши, за чем пристально следит консорциум PGZ. Собственно, повторюсь, M120 Rak это очень хорошая САМУ, но в реалиях современных боевых действий она больше жирная цель, чем неуловимый охотник", - резюмировал Александр Коваленко.

Напомним, ранее мы писали о ПВО THAAD против баллистики Украине от США.

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