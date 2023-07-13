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В Украине появилась уникальная система защиты от ударов баллистики
Компания Defense Solutions презентовала уникальную систему оболочек, которая способна защитить от баллистических ударов и взрывов разной мощности. Демонстрацию провели на старой Таврии. Автомобиль пережил 3 взрыва и остался почти цел. Об этом сообщает InformNapalm.
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Изоляционные и защитные возможности аэрозольной системы укрепляют бетон, кирпичную кладку и металлические конструкции. Таким образом, делается страховка от обломков, серьезных разрушений и ранений. Где эту идею можно применять:
- На бронежилетах и шлемах.
- На баллистических защитных экранах.
- На танках, квадроциклах, колесных транспортных средствах.
- На БТР, суднах, вертолетах.
- На стенах зданий.
- На бензовозах и резервуарах для хранения.
Напомним, ранее мы писали о том, как кассетные боеприпасы, которые получит Украина, изменят ход войны.
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