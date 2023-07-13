В Украине появилась уникальная система защиты от ударов баллистики

Подобный уровень защиты можно контролировать самостоятельно – от легкого до экстримального.

| Автор: Соколенко Виктория

Компания Defense Solutions презентовала уникальную систему оболочек, которая способна защитить от баллистических ударов и взрывов разной мощности. Демонстрацию провели на старой Таврии. Автомобиль пережил 3 взрыва и остался почти цел. Об этом сообщает InformNapalm.

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Изоляционные и защитные возможности аэрозольной системы укрепляют бетон, кирпичную кладку и металлические конструкции. Таким образом, делается страховка от обломков, серьезных разрушений и ранений. Где эту идею можно применять:

Фото - InformNapalm

На бронежилетах и шлемах.

На баллистических защитных экранах.

На танках, квадроциклах, колесных транспортных средствах.

На БТР, суднах, вертолетах.

На стенах зданий.

На бензовозах и резервуарах для хранения.

Фото - InformNapalm

Фото - InformNapalm

Напомним, ранее мы писали о том, как кассетные боеприпасы, которые получит Украина, изменят ход войны.

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