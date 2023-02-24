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Бывшие сотрудники Samsung сядут в тюрьму из-за сотрудничества с китайцами

Фигуранты добывали информацию в течение двух лет.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Бывшие сотрудники Samsung сядут в тюрьму из-за сотрудничества с китайцами
Иллюстративное изображение / EPA/UPG

Семь бывших сотрудников SEMES признаны виновными в незаконном получении и передаче Китаю технологий, связанных с полупроводниками. Компания является "дочкой" Samsung. Об этом сообщает wsj.

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Украденная информация использовалась для создания 24 чертежей оборудования для очистки полупроводников. Плюс, 14 машин для очистки были проданы китайским компаниям и исследовательскому институту за 59,8 млн долл.

Стоит отметить, что Южная Корея рассматривает полупроводниковую промышленность как свою ключевую национальную технологию. На ее передачу и переход профильных сотрудников в другие страны наложены серьезные ограничения.

Напомним, ранее мы писали о том, что Китай мог позаимствовать идею с шарами у Google для разведки в США. 

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