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Сторонники кремлевской пропаганды пользуются в Twitter новой функцией от Маска
Некоммерческая группа исследователей обнаружила, что аккаунты Twitter, поддерживающие российскую пропаганду, пользуются новой платной системой проверки. Она позволяет им быть более заметными в соцсети, сообщает The Washington Post.
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"Большинство из дюжины таких аккаунтов, выявленных Reset, были созданы в прошлом году во время первой фазы войны в Украине. Архивные веб-страницы показывают, что на аккаунтах не было "синих галочек" до недавнего времени, после того как новый владелец Илон Маск ввел модель платной игры и заявил, что постепенно откажется от унаследованных проверок, которые выявляли политиков, журналистов и других известных деятелей и отсеивали самозванцев.
Маск заявил, что в будущем твиты и ответы таких платных подписчиков будут еще более заметными в новостной ленте и поиске Twitter. Но некоторые из этих аккаунтов уже получили больше просмотров в последние недели", - отмечает издание.
Такая ситуация указывает на то, что политика управления Маска подыгрывает на руку дезинформации.
Напомним, что миллиардер к "синей галочке" страницы прибавил еще несколько. "Серую галку" в социальной сети присваивают правительственным организациям, "синюю" – частным лицам. А "золотую" – аккаунтам компаний. За последнюю, к слову, хотят взымать 1000 долл.
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