В Украине вырос спрос на фрилансеров: исследование

Фриланс позволяет заменить основную работу или стает способом дополнительного заработка.

| Автор: Соколенко Виктория

Спрос на услуги фрилансеров летом текущего года увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель выполненных проектов вырос на 31%, а оборот денег через Сейф стал больше на 29,6%. Такие результаты представлены платформой Freelancehunt.

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По словам авторов исследования, бизнес стал более заинтересован в быстром, недорогом восстановлении и в адаптации к новым реалиям. Тенденция позволяет предположить, что рынок только начал набирать обороты и фрилансеры станут еще более затребованы.

Если в марте к работе вернулись 74% фрилансов, то через месяц и сейчас – их 96-98%.

Фото - Freelancehunt

Фото - Freelancehunt

Фото - Freelancehunt

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что Верховная Рада приняла законопроект №5161 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по урегулированию некоторых нестандартных форм занятости". По сути - это закон о фрилансерах.

Также, если вы никогда не интересовались темой фриланса, можете ознакомиться с тем, в каких сферах работают люди и сколько зарабатывают.

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