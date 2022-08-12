Портрет фрилансера: сколько зарабатывают люди и в каких сферах работают

Украинские фрилансеры работают до 20 часов в неделю, и только 5,6% - более 60 часов. Треть опрошенных согласилась бы на фултайм, но только если можно будет работать удаленно, а 25,5% - не желают этого делать вообще.

| Автор: Соколенко Виктория

Фриланс позволяет заменить основную работу или стает способом дополнительного заработка. Freelancehunt составил портрет украинского фрилансера в условиях полномасштабной российской агрессии в Украине.

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Средний возраст самозанятых людей – 25-35 лет. У них опыт работы от 2 лет. Почти 60% имеют высшее образование. Самое большое количество фрилансеров сейчас задействовано в дизайне, создании текстов и программировании.

Фото - Freelancehunt

Количество мужчин-фрилансеров – 52%, женщин – 48%. С началом войны количество женщин значительно возросло, поскольку многие уехали за границу и ищут себе работу. Если рассматривать сферы, где больше всего задействовано мужчин – 91% уйдет на программирование. У женщин – 75% на работу с текстами и переводами.

Фото - Freelancehunt

По уровню владения английским ситуация выглядит так:

48% - уровень Elementary.

31% - Pre-Intermediate.

10% - не разговаривают на иностранном вовсе.

Фото - Freelancehunt

Самое большое падение дохода прочувствовали 66% фрилансеров – дизайнеры, копирайтеры и программисты. 25% имеют поступления на довоенном уровне. Лишь 8% стали зарабатывать больше. Средний стабильный чек выходит в 500 долларов.

Фото - Freelancehunt

Фото - Freelancehunt

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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что из-за украинских беженцев в Польше самая низкая безработица за последние 32 года.

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