Портрет фрилансера: сколько зарабатывают люди и в каких сферах работают
Фриланс позволяет заменить основную работу или стает способом дополнительного заработка. Freelancehunt составил портрет украинского фрилансера в условиях полномасштабной российской агрессии в Украине.
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Средний возраст самозанятых людей – 25-35 лет. У них опыт работы от 2 лет. Почти 60% имеют высшее образование. Самое большое количество фрилансеров сейчас задействовано в дизайне, создании текстов и программировании.
Количество мужчин-фрилансеров – 52%, женщин – 48%. С началом войны количество женщин значительно возросло, поскольку многие уехали за границу и ищут себе работу. Если рассматривать сферы, где больше всего задействовано мужчин – 91% уйдет на программирование. У женщин – 75% на работу с текстами и переводами.
По уровню владения английским ситуация выглядит так:
- 48% - уровень Elementary.
- 31% - Pre-Intermediate.
- 10% - не разговаривают на иностранном вовсе.
Самое большое падение дохода прочувствовали 66% фрилансеров – дизайнеры, копирайтеры и программисты. 25% имеют поступления на довоенном уровне. Лишь 8% стали зарабатывать больше. Средний стабильный чек выходит в 500 долларов.
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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что из-за украинских беженцев в Польше самая низкая безработица за последние 32 года.
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