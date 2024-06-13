Работа на себя в Украине: какие сферы выбирают люди

Главные факторы изменения тенденции - война, служба мужчин в армии и изменения в экономике.

| Автор: Соколенко Виктория

Среди специалистов, которые предпочитают работать на фрилансе, возросло число женщин. Сейчас их доля 59%. В целом, в Украине довольно долго такой вид работы был популярен среди мужчин. Война задает свои коррективы.

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Среди новых украинок-фрилансеров популярны такие сферы деятельности:

Тексты.

Дизайн интерфейсов.

Оформление страниц в социальных сетях.

Переводы на английский язык.

Контент-менеджмент.

Аудио/видеомонтаж.

Дизайн сайтов.

Создание баннеров, дизайн визиток, полиграфия.

Дизайн мобильных приложений.

Обработка фото, иллюстрации и рисунки.

Фото - Freelancehunt

"В контексте новых экономических вызовов, стоящих перед Украиной, привлечение женщин к руководящим и творческим позициям может стать мощным инструментом для восстановления и развития бизнеса. Это вызов, но и возможность для украинского общества увидеть новый потенциал и силу, которая способна двигать экономику вперед", - добавляет Валентин Зюзин, директор Freelancehunt.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине результаты опроса сотрудников показали, что 63% респондентов рассматривают возможность смены работы в ближайшие полгода.

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