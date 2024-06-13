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Работа на себя в Украине: какие сферы выбирают люди
Среди специалистов, которые предпочитают работать на фрилансе, возросло число женщин. Сейчас их доля 59%. В целом, в Украине довольно долго такой вид работы был популярен среди мужчин. Война задает свои коррективы.
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Среди новых украинок-фрилансеров популярны такие сферы деятельности:
- Тексты.
- Дизайн интерфейсов.
- Оформление страниц в социальных сетях.
- Переводы на английский язык.
- Контент-менеджмент.
- Аудио/видеомонтаж.
- Дизайн сайтов.
- Создание баннеров, дизайн визиток, полиграфия.
- Дизайн мобильных приложений.
- Обработка фото, иллюстрации и рисунки.
"В контексте новых экономических вызовов, стоящих перед Украиной, привлечение женщин к руководящим и творческим позициям может стать мощным инструментом для восстановления и развития бизнеса. Это вызов, но и возможность для украинского общества увидеть новый потенциал и силу, которая способна двигать экономику вперед", - добавляет Валентин Зюзин, директор Freelancehunt.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине результаты опроса сотрудников показали, что 63% респондентов рассматривают возможность смены работы в ближайшие полгода.
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