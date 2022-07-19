В Украине приняли закон для фрилансеров: в чем его суть
Верховная Рада приняла законопроект №5161 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по урегулированию некоторых нестандартных форм занятости". Об этом сообщает itd.rada.gov.ua.
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Bigmir.net выделил базовые положения документа, о которых следует знать:
- В Кодекс законов о труде вводится понятие новой особой формы трудового договора – с нефиксированным рабочим временем. По его условиям работник должен выполнять работу только тогда, когда она имеется. Без гарантий того, что она будет постоянно.
- Работодатель самостоятельно определяет необходимость, время привлечения и объем работы. При этом, соблюдается норма о продолжительности рабочего времени и времени на отдых.
- Количество базовых часов, необходимых для выполнения работы, не может превышать 40 часов в неделю. Количество базовых дней – не больше 6.
- Выплата зарплаты будет происходить за фактически отработанное время.
- Работник может отказаться от выполнения задач, если от него требуют работы вне базовых дней или часов. Или же, если ему сообщат о наличии проекта с нарушением минимальных договорных сроков с нефиксированным рабочим временем.
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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что в мире распространен стереотип, что в IT могут работать только разработчики и программисты, но это не так. Компании располагают вакансиями для специалистов и с нетехническим образованием. У них зарплаты бывают гораздо выше, чем на аналогичных должностях в других сферах.
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