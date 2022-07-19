В Украине приняли закон для фрилансеров: в чем его суть

Работник сможет совмещать легальную работу у нескольких работодателей и иметь базовые социальные гарантии.

| Автор: Соколенко Виктория

Верховная Рада приняла законопроект №5161 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по урегулированию некоторых нестандартных форм занятости". Об этом сообщает itd.rada.gov.ua.

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Bigmir.net выделил базовые положения документа, о которых следует знать:

В Кодекс законов о труде вводится понятие новой особой формы трудового договора – с нефиксированным рабочим временем. По его условиям работник должен выполнять работу только тогда, когда она имеется. Без гарантий того, что она будет постоянно.

Работодатель самостоятельно определяет необходимость, время привлечения и объем работы. При этом, соблюдается норма о продолжительности рабочего времени и времени на отдых.

Количество базовых часов, необходимых для выполнения работы, не может превышать 40 часов в неделю. Количество базовых дней – не больше 6.

Выплата зарплаты будет происходить за фактически отработанное время.

Работник может отказаться от выполнения задач, если от него требуют работы вне базовых дней или часов. Или же, если ему сообщат о наличии проекта с нарушением минимальных договорных сроков с нефиксированным рабочим временем.

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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что в мире распространен стереотип, что в IT могут работать только разработчики и программисты, но это не так. Компании располагают вакансиями для специалистов и с нетехническим образованием. У них зарплаты бывают гораздо выше, чем на аналогичных должностях в других сферах.

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