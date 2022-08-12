Xiaomi показала робота-человека по кличке "Металлический бро"

Его рост - 177 см, а вес - 52 кг.

| Автор: Соколенко Виктория

Xiaomi не перестает выпускать новые продукты. Если раньше люди удивились смартфону с нетипично большой камерой и умной повязке, которая позволит управлять техникой силой мысли, то теперь свои лавры славы ждет робот-гуманоид CyberOne. Его зовут "Металлический бро". Об этом сообщает Engadget.

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На презентации робот вышел на сцену вручил директору компании Лей Цзюню цветок, сделал с ним селфи и без проблем ушел обратно.

Фото - Xiaomi

У него лицо в виде изогнутой OLED-панели, 3D-зрение, два микрофона. Ему под силу определить 85 типов звуков окружающей среды и 45 типов человеческих эмоций. У тела CyberOne 21 степень свободы и 13 суставов.

I was both nervous and thrilled to interact with him on stage. What did you think of his performance tonight? #CyberOne pic.twitter.com/Je1eXDYEGR — leijun (@leijun) August 11, 2022

Стоимость такого "друга" от 600 до 700 тыс юаней (89 – 104 тыс долларов).

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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что Samsung презентовала новые смартфоны, наушники и часы.

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