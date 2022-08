Xiaomi показала робота-человека по кличке "Металлический бро"

Xiaomi не перестает выпускать новые продукты. Если раньше люди удивились смартфону с нетипично большой камерой и умной повязке, которая позволит управлять техникой силой мысли, то теперь свои лавры славы ждет робот-гуманоид CyberOne. Его зовут "Металлический бро". Об этом сообщает Engadget.

Читайте также: Робот и врачи помогли украинке: она 30 лет нормально не ела и не пила

На презентации робот вышел на сцену вручил директору компании Лей Цзюню цветок, сделал с ним селфи и без проблем ушел обратно.

У него лицо в виде изогнутой OLED-панели, 3D-зрение, два микрофона. Ему под силу определить 85 типов звуков окружающей среды и 45 типов человеческих эмоций. У тела CyberOne 21 степень свободы и 13 суставов.

I was both nervous and thrilled to interact with him on stage. What did you think of his performance tonight? #CyberOne pic.twitter.com/Je1eXDYEGR