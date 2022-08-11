Samsung презентовала новые смартфоны, наушники и часы: обзор
Краткий итог презентации - 2 телефона, 1 наушники, 2 смарт-часов.
Samsung провела мероприятие Galaxy Unpacked, на котором прошла презентация новых гаджетов. Самыми впечатляющими выглядят складные смартфоны. Об этом стало известно из официальной трансляции на YouTube.
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Galaxy Flip 4
- Два экрана – складной основной и небольшой возле камер на задней панели.
- Процессор 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 3,2 ГГц, Adreno 730.
- Память – 8 ГБ оперативной, постоянной несколько вариантов – 128, 256 и 512 ГБ.
- Камеры – основная и широкоугольные на 12 Мп, фронтальная на 10 Мп.
- Батарея – 3700 мАч. Есть режимы быстрой и беспроводной зарядки.
- Операционная система - Android 12, One UI.
- По дизайну – голубой, фиолетовый, черный и бежевый цвет.
Galaxy Fold 4
- Складной смартфон с улучшенными камерами и интерфейсом Android L.
- Есть технология Flex Mode. В сложенном виде нижняя половина экрана выступает в роли панели управления для верхней.
- Чип - Snapdragon 8+ Gen 1 .
- Оперативная память 12 ГБ, постоянная - 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.
- Батарея – 4400 мАч. Есть режимы быстрой и беспроводной зарядки.
- Камера – 50 Мп основной датчик, 12 Мп ультраширокоугольный и 10 Мп. 2 фронтальные камеры – 4 и 10 Мп.
- По дизайну – бежевый, черный и серо-зеленый цвет.
Galaxy Buds 2 Pro
- Улучшенное активное шумоподавление. Лучшее качество звука.
- Время работы с шумоподавлением до 5 часов, без него – 8 часов.
- Voice Detect Buds 2 Pro определяет, когда говорит пользователь и может уменьшить громкость.
- Есть функция автоматического переключения между смартфонами, планшетами и телевизорами Galaxy.
- По дизайну – графитовый, белый и фиолетовый цвет.
Galaxy Watch5 та Galaxy Watch5 Pro
- В модельный ряд вошли трое часов - Galaxy Watch5 в размерах 40 и 44 мм, Galaxy Watch5 Pro – 45 мм.
- Для каждой модели использован дисплей Sapphire Crystal, лучше защищающий от царапин.
- Есть режим Always On Display.
- Во всех трех случаях используется чипсет Samsung Exynos W920.
- 1,5 ГБ оперативной памяти, внутренней – 16 ГБ.
- Предусмотрена возможность запуска Google Maps без интернета.
- Отслеживается дыхание, частота сокращения сердца, анализируется храп.
- Функция Sleep Coaching позволяет разрабатывать персональный план для лучшего отдыха.
Напомним, ранее bigmir.net делал обзор новинок компании Xiaomi.
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