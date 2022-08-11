Samsung презентовала новые смартфоны, наушники и часы: обзор

Краткий итог презентации - 2 телефона, 1 наушники, 2 смарт-часов.

| Автор: Соколенко Виктория

Samsung провела мероприятие Galaxy Unpacked, на котором прошла презентация новых гаджетов. Самыми впечатляющими выглядят складные смартфоны. Об этом стало известно из официальной трансляции на YouTube.

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Galaxy Flip 4

Galaxy Flip 4 - фото Samsung

Два экрана – складной основной и небольшой возле камер на задней панели.

Процессор 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 3,2 ГГц, Adreno 730.

Память – 8 ГБ оперативной, постоянной несколько вариантов – 128, 256 и 512 ГБ.

Камеры – основная и широкоугольные на 12 Мп, фронтальная на 10 Мп.

Galaxy Flip 4 - фото Samsung

Батарея – 3700 мАч. Есть режимы быстрой и беспроводной зарядки.

Операционная система - Android 12, One UI.

По дизайну – голубой, фиолетовый, черный и бежевый цвет.

Galaxy Flip 4 - фото Samsung

Galaxy Fold 4

Galaxy Fold 4 - фото Samsung

Складной смартфон с улучшенными камерами и интерфейсом Android L.

Есть технология Flex Mode. В сложенном виде нижняя половина экрана выступает в роли панели управления для верхней.

Чип - Snapdragon 8+ Gen 1 .

Оперативная память 12 ГБ, постоянная - 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.

Батарея – 4400 мАч. Есть режимы быстрой и беспроводной зарядки.

Камера – 50 Мп основной датчик, 12 Мп ультраширокоугольный и 10 Мп. 2 фронтальные камеры – 4 и 10 Мп.

Galaxy Fold 4 - фото Samsung

По дизайну – бежевый, черный и серо-зеленый цвет.

Galaxy Fold 4 - фото Samsung

Galaxy Buds 2 Pro

Galaxy Buds 2 Pro - фото Samsung

Улучшенное активное шумоподавление. Лучшее качество звука.

Время работы с шумоподавлением до 5 часов, без него – 8 часов.

Voice Detect Buds 2 Pro определяет, когда говорит пользователь и может уменьшить громкость.

Есть функция автоматического переключения между смартфонами, планшетами и телевизорами Galaxy.

По дизайну – графитовый, белый и фиолетовый цвет.

Galaxy Buds 2 Pro - фото Samsung

Galaxy Watch5 та Galaxy Watch5 Pro

Galaxy Watch5 и Galaxy Watch5 Pro - фото Samsung

В модельный ряд вошли трое часов - Galaxy Watch5 в размерах 40 и 44 мм, Galaxy Watch5 Pro – 45 мм.

Для каждой модели использован дисплей Sapphire Crystal, лучше защищающий от царапин.

Есть режим Always On Display.

Во всех трех случаях используется чипсет Samsung Exynos W920.

1,5 ГБ оперативной памяти, внутренней – 16 ГБ.

Предусмотрена возможность запуска Google Maps без интернета.

Отслеживается дыхание, частота сокращения сердца, анализируется храп.

Функция Sleep Coaching позволяет разрабатывать персональный план для лучшего отдыха.

Galaxy Watch5 и Galaxy Watch5 Pro - фото Samsung

Напомним, ранее bigmir.net делал обзор новинок компании Xiaomi.

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