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Samsung презентовала новые смартфоны, наушники и часы: обзор

Краткий итог презентации - 2 телефона, 1 наушники, 2 смарт-часов.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Samsung презентовала новые смартфоны, наушники и часы: обзор
Иллюстративное изображение / EPA/UPG

Samsung провела мероприятие Galaxy Unpacked, на котором прошла презентация новых гаджетов. Самыми впечатляющими выглядят складные смартфоны. Об этом стало известно из официальной трансляции на YouTube.

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Galaxy Flip 4

Galaxy Flip 4 - фото Samsung
Galaxy Flip 4 - фото Samsung

  • Два экрана – складной основной и небольшой возле камер на задней панели.
  • Процессор 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 3,2 ГГц, Adreno 730.
  • Память – 8 ГБ оперативной, постоянной несколько вариантов – 128, 256 и 512 ГБ.
  • Камеры – основная и широкоугольные на 12 Мп, фронтальная на 10 Мп.

Galaxy Flip 4 - фото Samsung
Galaxy Flip 4 - фото Samsung

  • Батарея – 3700 мАч. Есть режимы быстрой и беспроводной зарядки.
  • Операционная система - Android 12, One UI.
  • По дизайну – голубой, фиолетовый, черный и бежевый цвет.

Galaxy Flip 4 - фото Samsung
Galaxy Flip 4 - фото Samsung

Galaxy Fold 4

Galaxy Fold 4 - фото Samsung
Galaxy Fold 4 - фото Samsung

  • Складной смартфон с улучшенными камерами и интерфейсом Android L.
  • Есть технология Flex Mode. В сложенном виде нижняя половина экрана выступает в роли панели управления для верхней.
  • Чип - Snapdragon 8+ Gen 1 .
  • Оперативная память 12 ГБ, постоянная - 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.
  • Батарея – 4400 мАч. Есть режимы быстрой и беспроводной зарядки.
  • Камера – 50 Мп основной датчик, 12 Мп ультраширокоугольный и 10 Мп. 2 фронтальные камеры – 4 и 10 Мп.

Galaxy Fold 4 - фото Samsung
Galaxy Fold 4 - фото Samsung

  • По дизайну – бежевый, черный и серо-зеленый цвет.

Galaxy Fold 4 - фото Samsung
Galaxy Fold 4 - фото Samsung

Galaxy Buds 2 Pro

Galaxy Buds 2 Pro - фото Samsung
Galaxy Buds 2 Pro - фото Samsung

  • Улучшенное активное шумоподавление. Лучшее качество звука.
  • Время работы с шумоподавлением до 5 часов, без него – 8 часов.
  •  Voice Detect Buds 2 Pro определяет, когда говорит пользователь и может уменьшить громкость.
  • Есть функция автоматического переключения между смартфонами, планшетами и телевизорами Galaxy.
  • По дизайну – графитовый, белый и фиолетовый цвет.

Galaxy Buds 2 Pro - фото Samsung
Galaxy Buds 2 Pro - фото Samsung

Galaxy Watch5 та Galaxy Watch5 Pro

Galaxy Watch5 и Galaxy Watch5 Pro - фото Samsung
Galaxy Watch5 и Galaxy Watch5 Pro - фото Samsung

  • В модельный ряд вошли трое часов - Galaxy Watch5 в размерах 40 и 44 мм, Galaxy Watch5 Pro – 45 мм.
  • Для каждой модели использован дисплей Sapphire Crystal, лучше защищающий от царапин.
  • Есть режим Always On Display.
  • Во всех трех случаях используется чипсет Samsung Exynos W920.
  • 1,5 ГБ оперативной памяти, внутренней – 16 ГБ.
  • Предусмотрена возможность запуска  Google Maps без интернета.
  • Отслеживается дыхание, частота сокращения сердца, анализируется храп.
  • Функция Sleep Coaching позволяет разрабатывать персональный план для лучшего отдыха.

Galaxy Watch5 и Galaxy Watch5 Pro - фото Samsung
Galaxy Watch5 и Galaxy Watch5 Pro - фото Samsung

Напомним, ранее bigmir.net делал обзор новинок компании Xiaomi. 

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