Оккупанты начали смс-запугивание о массированном обстреле Украины

В ЦПД призывают украинцев не паниковать.

| Автор: Соколенко Виктория

Центр противодействия дезинформации при СНБО зафиксировал рассылку сообщений со стороны оккупантов о том, что с 19 по 21 июля в Украине планируются массированные ракетные обстрелы в некоторых городах. Также, что "со стороны Беларуси ДРГ продвинутся на 15-20 км для отвлечения ВСУ на других направлениях".

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Специалисты подчеркивают, враг продолжает вести активную информационно-психологическую операцию, а именно прибегает к элементу "анонимного авторитета". То есть, идет рассылка якобы инсайдерской информации от надежного источника.

С начала полномасштабного российского вторжения, 24 февраля, по всей территории нашей страны сохраняется вероятность ракетных обстрелов.

Фото - t.me/CenterCounteringDisinformation

"Поэтому ни в коем случае не игнорируйте сигналы тревоги. Если услышали сирену, пройдите к ближайшему укрытию. Всегда помните о правиле двух выходов и двух стен", - резюмировали в ЦПД.

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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что эколог рассказал обо всех последствиях, которые почувствует Украина и другие страны из-за агрессии России.

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