В Украине работают над обновлением школьной информатики

Специалисты надеятся, что изменения удастся масштабировать к грядущему учебному году.

| Автор: Соколенко Виктория

Минцифры и Минобразования готовят реформу информатики в школах. В предмет хотят интегрировать больше цифровой грамотности. Об этом рассказала замминистра цифровой трансформации Валерия Иоан, пишет Детектор медиа.

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"Основная идея в том, чтобы весь курс информатики как для младших, так и для старших классов был пронизан цифровой грамотностью. Отдельный предмет, на мой взгляд, не нужен. Относительно медиаграмотности мы считаем, что она является одной из компетентностей цифровой грамотности. Мы ориентируемся на европейские документы, и учитывая это, вкладываем в образовательные программы соответствующий контент", - отметила она.

Также ведомства хотят уделить внимание безопасности в онлайне. 90% детей постоянно сидят в интернете. Около 60% украинцев в возрасте от 8 до 12 лет уязвимы к киберрискам. Под эту позицию создадут отдельный образовательный портал, который будет частью проекта "Дія. Цифрова освіта".

"На этом портале будут контентные блоки для детей, родителей, учителей, где можно найти много интересной информации на тему личной безопасности в сети. К примеру, там будет о правиле билборда: не отправляй в сети ничего такого, чего не хочешь увидеть на билборде. Будет много образовательных сериалов, информация о горячих линиях, чат-ботах и т.д.", – резюмировала представитель Минцифры.

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Напомним, ранее Иоан говорила о том, что в Украине запустят онлайн-курс о выживании на войне.

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