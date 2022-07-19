В Украине запустят онлайн-курс о выживании на войне

"Дія.Цифрова Освіта" - национальная платформа по развитию цифровой грамотности.

| Автор: Соколенко Виктория

Министерство цифровой трансформации Украины хочет создать образовательный сериал о выживании в условиях войны. Его разместят на портале "Дія. Цифрова освіта". Об этом рассказала заместитель главы ведомства Валерия Иоан, пишет Детектор Медиа.

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Курс будет охватывать поведенческие правила при нападениях, обстрелах и бомбардировках.

"Для военных мы пока создали только один сериал. Он вышел в прошлом году и касался того, как военнослужащим найти работу после службы. Тогда это был актуальный вопрос. Мы объясняли, как подготовить резюме, как искать работу. Сейчас мы не планируем выпускать сериалы для военных, потому что не уверены, что у них будет возможность просматривать их. В то же время мы сосредотачиваемся на образовательных сериалах для гражданских", - сказала Иоан.

Вскоре, в широком доступе появится сериал о психологической поддержке и работе с эмоциональным выгоранием. Будут дополнительные материалы для улучшения навыков украинцев, которые потеряли работу и сейчас ее ищут.

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Напомним, ранее bigmir.net сообщал о том, что во Львовской области суд вынес приговор тиктокеру, который снял и обнародовал видео с перемещением военной техники ВСУ.

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