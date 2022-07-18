МОН создало чат-бот для помощи поступающим
Если онлайн-вариант помощи не устраивает, можно воспользоваться телефоном справочного центра Минобразования.
На сайте Министерства образования и науки Украины заработал чат-бот для будущих студентов. С его помощью молодежь сможет узнать всю интересующую информацию о поступлении и получении высшего образования.
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Все, что нужно – нажать на кнопку "Задать вопрос" в правом нижнем углу.
После вам предоставят консультации. Операторы работают с 9:00 по 17:00 с понедельника по четверг, в пятницу – с 9:00 до 16:00.
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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что государство покроет задолженность за обучение 13 тыс украинских студентов.
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