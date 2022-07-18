МОН создало чат-бот для помощи поступающим

Если онлайн-вариант помощи не устраивает, можно воспользоваться телефоном справочного центра Минобразования.

| Автор: Соколенко Виктория

На сайте Министерства образования и науки Украины заработал чат-бот для будущих студентов. С его помощью молодежь сможет узнать всю интересующую информацию о поступлении и получении высшего образования.

Читайте также: Путь в IT: какой университет или колледж можно выбрать

Все, что нужно – нажать на кнопку "Задать вопрос" в правом нижнем углу.

Фото - mon.gov.ua

После вам предоставят консультации. Операторы работают с 9:00 по 17:00 с понедельника по четверг, в пятницу – с 9:00 до 16:00.

Читайте также: В Telegram появился чат-бот о вступительной кампании-2022

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что государство покроет задолженность за обучение 13 тыс украинских студентов.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.