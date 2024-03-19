Хакеры могут вести слежку через любой бот с ИИ

Последствия могут быть опасными, в особенности, если обсуждаются деликатные темы.

| Автор: Соколенко Виктория

Эксперты по кибербезопасности обнаружили уязвимость в чат-ботах с искусственным интеллектом. Она позволяет хакерам следить за частными разговорами, об этом сообщает ArsTechnica.

Читайте также: Появился "червь" с ИИ, который может воровать номера телефонов и кредитки

Брешь в безопасности связана с атаками на побочные каналы. Они не нарушают брандмауеры непосредственно, но получают конфиденциальную информацию через метаданные или другие непрямые способы. Чат-боты с ИИ из-за методов шифрования низкого качества особенно уязвимы.

В чат-ботах используется закодированные данные под названием токены. Они нужны для обработки входящей информации и быстрой генерации ответов. Таким образом, разговор с ботом кажется бесперебойным. Но токены могут неспециально создавать побочный канал. Он ранее не был известен исследователям. Злоумышленники могут так получить доступ в реальном времени и сделать выводы из подсказок человека, что рискованно для конфиденциальности.

Напомним, ранее мы писали о том, какие скрытые опасности есть в открытом Wi-Fi.

Читайте также: Появился способ воровства отпечатков пальцев со смартфона по звуку

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.