ИИ-"черви" могут начать свое широкое распространение в ближайшие несколько лет.

| Автор: Соколенко Виктория

Ученые разработали первое поколение вируса-"червя" на основе искусственного интеллекта. Он нацелен на распространение вредоносного ПО и отправки спама через почтовый клиент для заражения нескольких систем сразу. Зловред направлен на приложения с ИИ. В частности, на программы, способные генерировать текст и картинки через модели Gemini Pro, ChatGPT 4.0 и Llava, сообщает Cornell Tech.

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Вирус использует технику "враждебное самовоспроизводящееся сообщение. Она позволяет заставить ИИ-модель создать текст в ответ. Это может скомпроментировать почтовый ассистент и его базу информации. Так называемый "червь" извлекал имена, номера телефонов, сведения по кредитке и по социальному страхованию. Все это из электронных писем может пересылаться злоумышленнику. Дополнительно, он умеет встраивать себя в изображения.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые из Техасского университета в Сан-Антонио и университета Колорадо-Спрингс выяснили, что голосовые помощники и умные устройства поддаются взлому благодаря ультразвуковой атаке.

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